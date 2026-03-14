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離職前涉「假槍換真槍」遭聲押！　保二前員警獲20萬交保　

▲▼ 保二離職警 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲保二離職警移送北檢，一下車就狂奔。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

保安警察第二總隊林姓員警企圖用模型槍以假亂真、調包警用半自動手槍與11發實彈離開，未料卻遭眼尖的值班人員發現，當場揭穿。檢調13日前往林男住處搜索，依貪污治罪條例、槍報彈藥刀械管制條例等罪嫌將林拘提，移送複訊後，檢方認為林涉案重大，向法院聲請羈押。法官審理後，裁定林男20萬交保，限制出境出海、限制住居。

警方調查，已離職的林男在事發當日，領取警用德製華瑟（Walther）PPQ 半自動手槍及11發實彈，正常擔服巡邏勤務。待勤務結束返隊時，林男拿出預備好的「PPQ 模型槍」及11顆假子彈佯裝真槍實彈繳還。

值班人員發現掉包，隨即在林姓員警隨身攜帶的私人手提袋腰包內，發現原本應在槍櫃裡的公務配槍及11顆真子彈，檢察官劉星汝指揮警方調查林男之前借用槍彈紀錄以及相關通聯，並於13日發動搜索以釐清林男企圖掉包夾帶槍枝的原因。

林男昨下午由他原本任職的保二總隊移送北檢，林男在兩車併排掩護下車，隨後立刻快跑衝進北檢，保二警方竟然公然保護被告，讓現場媒體一片錯愕。北檢複訊後，認為林男涉案重大，向法院聲請羈押。法官審理後，認為林無羈押必要，裁定20萬交保，限制出境出海、限制住居。對此，北檢將在收到裁定後研議是否提起抗告。

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