民進黨北市議員初選落幕　25人出線名單一次看

▲北市議員初選結果，色塊為新人。（圖／記者杜冠霖製表）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨2026台北市議員共有4選區進行民調初選，隨著民調結果出爐，現在6個選區共25名被提名人已經到位，英系為最大贏家，共7人將投入選戰、新潮流6人、湧言會4人、正國會1人、綠色友誼連線2人、蘇系1人、無派系4人，而綠委王世堅強力輔選的英系賴俊翰、呂瀅瀅意外落馬、因助理費案遭黨停權的陳怡君可能脫黨參選，都將牽動年底選舉後的派系版圖。

此次共4個選區需要初選，北市松山信義區「藍大於綠」，綠營維持過去提名4席的往例，而該區有現任議員許淑華、洪健益、張文潔、新人郭凡、前議員呂瀅瀅角逐，形成「5搶4」局面。稍早初選結果出爐，許淑華、洪健益、張文潔、新人郭凡出線，王世堅子弟兵呂瀅瀅落馬。

最激烈的中山大同區「六搶四」，由現任議員林亮君、顏若芳、新人賴俊翰、林子揚、朱政騏、李立聖6人超額登記，原也有登記的現任議員陳怡君則因助理費案官司遭廉政會停權，不符資格遭退件。最終由現林亮君、顏若芳、新人朱政騏、林子揚出線，立委王世堅子弟兵賴俊翰意外落馬。

中正萬華區由於吳沛憶轉任立委，綠營有多一席空間，此次共提名4人，現任2名議員劉耀仁、洪婉臻登記初選，新人有新潮流馬郁雯、湧言會的康家瑋、正國會曾參選新店立委的張銘祐，此區席次為5搶4。由劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐出線。

大安文山區除現任2名議員簡舒培、王閔生登記初選，新人有湧言會劉品妡、綠色友誼高揚凱、泛英系陳聖文、財經名嘴徐嶔煌，形成「6搶4」場面，最終由簡舒培、王閔生、劉品妡、陳聖文出線。

初選結果全部出爐，加上非初選區，25位選將到位，黨內評估，由於此次僅保守提名25席，加上部分選區空缺，各選區過關率不低，僅中山大同較不穩定，因為陳怡君還有脫黨參選的可能。