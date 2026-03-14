男西巒大山失聯5天！跑山獸加入搜救　兒PO文淚求：帶爸爸回家

▲南投警消獲報後連夜搜救。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者唐詠絮／南投報導

彰化一名59歲魏姓退休男子，10日獨自前往南投信義鄉攀登西巒大山，當天晚間突然透過LINE向妻子傳出「我發生山難 」的求救訊息，隨後就此失聯，家人擔心之餘緊急PO網，儘管搜救人員持續搜救，但仍未發現魏的行蹤，而跑山獸昨也加入搜救行列，搜救工作今天將持續進行，而魏的兒子昨夜再度於網路社群PO文，懇求有登山的山友協助留意，「任何蛛絲馬跡，都可能成為爸爸回家的關鍵。」

這起山難意外發生後，南投縣消防局隨即派遣大批警義消入山搜救，並在登山口發現魏男騎乘的白色X-max黃牌重機，但人卻失聯。

▲員林市公所魏姓前課長單攻西巒大山遇山難失聯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

家屬表示，爸爸是在10日清晨5點半左右抵達登山口，獨自一人入山，沒想到晚間就傳回令人心碎的消息。由於最後的訊息是在晚間8點43分發出，家屬推測，爸爸很可能是在下山途中迷路或是不慎受傷，才會受困山區。

為了不放棄任何一線希望，魏男的兒子在網路上詳細描述了父親當天的穿著特徵，包含寶藍色羽絨外套、卡其色長褲、藍色背包以及黑色棒球帽。

他也特別整理出西巒大山幾個容易迷路或發生危險的區域，包括人倫林道的5K到7K處（林道岔路多，容易誤入舊伐木路）、7K到9K山徑區（林相密集，天黑後不易辨識路跡），以及8K附近的箭竹坡（箭竹密集，容易偏離主線）。他呼籲山友，除了主要登山路徑，也請多留意路徑兩側約5到50公尺的斜坡，「很多時候，失聯者其實就在不遠處。」

魏男失聯至今進入第5天，昨天跑山獸也加入搜救行列，南投消防局今天持續調派竹山、信義、中搜及義消等大隊入山搜尋，兒子深夜po文，一個人的搜救力量有限，懇請山友，協助留意周遭環境。若有任何發現，請立即通報119或南投縣消防局竹山分隊，幫助爸爸早日平安回家。

▲彰化一名退休魏先生登山遇山難，目前仍失聯。（圖／家屬提供）

▲跑山獸加入搜救。（圖／資料照）