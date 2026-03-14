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社會 社會焦點 保障人權

單身男太想談戀愛花100萬找女友　結局等來「2男」落網

記者黃翊婷／綜合報導

男子A去年11月間誤信詐騙集團話術，答應交付100萬7600元，希望能成為會員並交到女友，幸好警方早已發現不對勁，並前往約定地點現場埋伏，成功逮到戴姓、林姓2名車手。彰化地院法官審理後，依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處2人有期徒刑9個月、1年3個月。

▲▼婚姻,戀愛。（圖／CFP）

▲A男誤信詐團話術，以為交付100萬元會費就能交到女友。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，戴男2025年9月間加入林男所在的詐騙集團，2人均擔任取包手，負責出面領取被害人寄出的款項；該詐團成員在同年11月間透過社群軟體找上A男，聲稱加入會員並儲值會費，就能結識女性、結交女友。

A男信以為真，於是和假扮成財務人員的詐團成員洽談付款事宜，並依照約定在同年12月寄出現金100萬7600元當作會費。接著，林男依照詐團指示開車載著戴男去領取包裹，結果當場被埋伏警方逮捕。

林男、戴男到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。此外，經檢警調查，林男在本案發生之前，就曾加入詐團，擔任過收水手、監控手，沒想到他仍不知悔改，再次觸法。

彰化地院法官表示，林男、戴男為謀求私利，竟加入詐團擔任取包手，考量到2人均已坦承犯行，但並未與A男達成和解，最終依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處戴男有期徒刑9個月、併科罰金4萬元，林男有期徒刑1年3個月、併科罰金6萬元，罰金部分均得易服勞役，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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