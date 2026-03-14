妻搶好市多化妝台遭炎上　老公轟酸民「詛咒父母雙亡太過頭」

記者柯沛辰／綜合報導

好市多近期推出「兒童玩具化妝台」因只要價799元，引發搶購熱潮。不料有一名女子為了代購，掃空現場貨品，還不准其他顧客拿，遭炎上肉搜。如今，疑似當事人的老公在網上發聲，坦言妻子做法錯了，但也反問網友們：「詛咒父母、家人死掉，是不是太過頭了呢？」

掃空貨架還喊「全部都我的」 影片曝光遭炎上肉搜

近日有網友到好市多桃園南崁店消費，發現一名女子掃光現場貨源，還在尚未結帳的情況下，出聲制止其他客人拿取，「全部都我的！」影片曝光後，女子誇張行徑遭炎上肉搜，不僅本人帳號曝光，連同家裡開的烤鴨店、海產店也被狂洗1星負評，嚇得當事人趕緊鎖上社群帳號。

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疑似丈夫還原過程 稱曾勸妻：架上東西大家都能拿

如今疑似女子丈夫在Threads忍不住發聲，還原事發過程。他指出，當時太太說有先跟店員「提前預訂好」，希望不要讓其他客人拿，但他仔細一問才知道，那位所謂的「員工」其實是「試吃攤阿姨」，所以當下就有勸阻妻子：「架上的東西，本來就是大家都能拿」、「妳這樣是不對的」。

事後，他也跟妻子溝通，「妳做代購想拼，也要顧及別人，妳可以去架上拿，但沒資格去阻止別人。」如今妻子遭群起圍攻，「她很難過很悲傷，但我個人覺得，讓她上一課也好，以後做人做事可以更謹慎，更顧及別人。」

代妻致歉盼別波及家人 反問：咒父母死是否太過頭

為此，他代替妻子向社會大眾道歉，也拜託大眾高抬貴手，稱妻子已經受到震撼教育了，但禍不及家人，「無限上綱的某些網友，你們站在這件事情上評論她是錯的，很正確，但詛咒父母，家人死掉，是不是太過頭了呢？」

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▼原PO貼出目擊者在社團的發文，證明自己確實有勸阻妻子。（圖／翻攝自Threads）

Threads全文如下：

事情大概是這樣

我在停車，太太她先跑進去，我隔了約10分鐘，進去之後看到玩具區已經很多人圍觀，我聽到太太跟大家說已經跟店員訂好了，請大家不要拿她訂的

我心裡還在想可以這樣子訂的嗎？還摸不著頭緒，直到有位小姐說剛剛已經去問了店員，不可以這樣做

哇～腦袋瞬間清醒，當下我也立刻勸阻，說了句大家是對的，架上的東西，本來就是大家都能拿，畢竟都是付會員費進來的。

至於她口中的店員，我問他，那位說你可以這樣講的店員是誰，他說是”隔壁攤的試吃阿姨”，我說那個不是店員，怎麼會聽他的呢？她只是外聘的員工，不是好市多的人，而且就算他是員工，也不合理啊，我付費進來還在架上，也沒放進購物車，怎麼能說是你的。

我很嚴肅的跟她說，妳這樣子是不對的

事後我跟他講，這樣做換成是我，我也會生氣，你做代購想拼，也要顧及別人，你可以去架上拿，但沒資格去阻止別人。

有人說我在現場對我老婆翻白眼，有人說我要幫她拿，拿得很不情願，實際上是我支氣管炎晚上睡不好，人很疲倦，加上我還在理解到底是什麼情況，真的能這樣先訂喔，不合邏輯吧？????

早上突然被叫起來，說陪她去好事多，真的還在昏昏沉沉的，腦袋還沒醒，不過不對的事情就是不對，當下有立刻勸阻，她已經知道事情有多嚴重了，他的代購也會停止

她很難過很悲傷，但我個人覺得，讓她上一課也好，以後做人做事可以更謹慎，更顧及別人。

先代替她跟大家道歉，也拜託各位高抬貴手，大家的火力全開，確實讓她震撼教育了

也想表達一下，真的禍不及家人，現在的景氣，每個人生存都不容易，娘家能夠小有所成，也是經過幾代人奮戰而來

就算是法律，也有一個伸縮空間，她是有錯，但真的需要延伸到詛咒父母雙亡，家人死掉嗎？

無限上綱的某些網友，你們站在這件事情上評論她是錯的，很正確，但詛咒父母，家人死掉，是不是太過頭了呢？

再次跟大家致歉，在這個網路資訊快速流通的時代，不對的思維與行為，本來就該被公眾去評論，也能讓我們的社會風氣更好，畢竟法律只是一個基礎做人的最底線，更重要的是我們心裡的道德與良知。

有些資訊小釐清一下，她買799賣880，總共拿了66個，但也沒全賣，有些送給親朋好友，確實是做一個樂趣的，不是有些人說的賣一千多，也一個都沒有拿去退貨，我個人是真的無法理解，為什麼化妝台如此熱門，真心建議好市多將來可以為這種熱門商品限制。

一台推車是我推的，一台推車是”對面阿姨”幫忙推過來的（不過這時候我還在停車場，這是為了說明給某些網友們的疑惑，疑惑根本沒有阿姨幫忙）

抱歉，造成現場爸爸們、媽媽們的火大。