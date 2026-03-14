國人飛杜哈「藥品卡行李3天」　阿曼代表處尋回、接應國人離境回台

▲駐阿曼代表牟華瑋於馬斯開特接應自杜拜撤出的國人。（圖／翻攝駐阿曼代表臉書）



記者杜冠霖／台北報導

近日中東地區情勢升溫，航班與空域運作受到影響。日前8名國人搭乘卡達航空班機前往杜哈途中，因戰事導致卡達機場關閉而緊急轉降阿曼，並暫居當地旅館。由於臨時降落，托運行李未能即時發還，其中數名長者的慢性病藥品亦滯留行李內，連續數日無法服藥。駐阿曼代表處13日接獲求助後協調航空公司與相關單位，協助國人順利取回行李與藥品，平安離境。

駐阿曼代表處牟華瑋大使表示，在3月2日晚間取得該團8名國人行李資料後，隨即設法聯繫之前在我國國慶酒會結識的卡達航空駐阿曼資深經理，協助查詢行李下落。經了解，因應航班緊急轉降，相關行李已集中至當地國際會議中心進行安全檢查，作業可能需時數日。在牟華瑋請託下，卡航經理隨即聯絡該公司人員，確定可在現場提供協助。

代表處指出，在相關協調完成、確認一切妥當後，立即通知該團國人3日一早前往會議中心尋找行李，最終順利取回全部行李與藥品，患者服藥後症狀也獲得控制。牟華瑋事後特別向卡達航空經理致謝，該團國人一行並於6日順利離境，家屬事後也在個人社群平台發文表達對駐阿曼代表處協助的感謝。

外交部表示，亦關注到因區域情勢緊張而需離開杜拜的國人，駐阿曼代表處並與我國駐杜拜辦事處密切合作，於3月6日協助11位國人經陸路跨越兩國邊境前往阿曼，再接應至阿曼首府馬斯開特，並安排分批轉機返回台灣。