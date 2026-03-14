台中豐原割喉情殺！男載屍3km赴派出所自首：我殺了我女友

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市豐原區昨(13日)深夜傳出一起恐怖情殺案，警方初步調查，62歲的傅男與小他20歲的女友紀女(42歲)在車內發生激烈口角，傅男竟持刀割喉，導致紀女當場血流如注，鮮血染紅副駕駛座；而傅男再行兇後並未逃跑或叫救護車，而是冷靜地開著車載著垂死的紀女前往約3公里外的派出所投案，語氣平靜地向警方稱「我殺了我女友」。

▲台中豐原情殺，傅男載女友屍自首。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，凶嫌傅男與紀女交往多年，2人都非豐原當地人，由於年紀相差20歲，因性格不合而頻繁爆發爭吵，13日晚間傅男開車載著紀女開往豐原，隨意停在豐勢路二段自來水廠的一處空地，2人在車內商談分手時又爆發激烈口角，傅男盛怒之下，竟持車內擺放的刀具劃破紀女喉嚨，泊泊鮮血當場如泉般湧出，瞬間染紅副駕駛座，紀女也失去意識、奄奄一息。

傅男在行兇後並未選擇逃跑或是協助叫救護車，而是冷靜地驅車前往派出所投案，將車停在門口後，語氣平靜地向警方自首，稱「我殺了我女友」。員警上前查看，赫見車內垂死的紀女，連忙叫救護車將她送醫，但由於傷勢過重、失血輛過多，當時已失去呼吸心跳，經送豐原醫院搶救後，仍宣告不治死亡。目前傅男仍在派出所內進行初步偵訊，詳細案情細節、動機仍待進一步釐清。

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