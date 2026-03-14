林肯號開火！　伊朗船硬闖「美軍航母打擊圈」遭轟炸

▲美國航空母艦林肯號。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美方知情官員透露，一艘伊朗船隻日前因過於逼近正在阿拉伯海執勤的「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦，美軍隨即展開反擊，除了動用艦砲警告外，更出動直升機發射兩枚「地獄火飛彈」直接擊中該船。

美軍艦砲多次射擊 伊朗船隻強行逼近航母

根據CBS報導，兩名不具名的美國官員指出，這起事件發生在本週稍早，當時一艘伊朗船隻無視警告，航行距離過於接近美軍「林肯號」航空母艦。美軍海軍艦艇隨即操作甲板前方的「Mk 45艦砲」（Mark-45 gun）試圖向其開火。

官員表示，這款5吋54倍徑的艦砲是美軍自1970年代以來的標準配備，具備全自動化射擊能力。雖然當時美軍多次射擊均未擊中目標，且目前尚無法確定這些射擊是否僅為「警告射擊」，但伊朗船隻並未因此撤離。

地獄火飛彈精準擊中 伊朗船員生死不明

在艦砲射擊未果後，美軍隨即派出一架配備「地獄火飛彈」（Hellfire missiles）的直升機升空支援。該直升機發射了兩枚飛彈，並精準擊中了該艘伊朗船隻。報導指出，目前尚不清楚該船隻受損的具體程度，也無法確認船上船員的傷亡狀況。

雖然目前無法確定執行任務的直升機型號，但美軍海軍的「海鷹」（Seahawk）直升機與海軍陸戰隊的「蝮蛇」（Viper）攻擊直升機均有掛載該飛彈的能力；其中「MH-60R海鷹」直升機更具備反潛與反水面作戰等多重任務功能。

川普「無敵艦隊」強壓中東 兩國開戰已毀90船

林肯號是目前部署在中東地區的兩艘美軍航母之一。該航母打擊群伴隨「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）與「麥可·墨菲號」（USS Michael Murphy）兩艘驅逐艦，於1月底抵達該區，川普將其形容為實力強大的「無敵艦隊」。

根據美國中央司令部統計，自美伊戰事爆發以來，美軍已在行動中擊傷或毀壞超過90艘伊朗船隻。針對本起最新衝突，中央司令部目前態度保留，一名國防部官員對此表示，「目前沒有相關資訊可以提供。」