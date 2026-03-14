快訊／美軍轟炸避開石油庫！　摧毀哈爾克島飛彈、水雷

▲伊朗石油出口樞紐哈爾克島。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

美軍週五派出空軍轟炸機，強襲伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island），精準摧毀島上的飛彈存放地及伊朗水雷據點，但強調並未波及當地的經濟設施。

鎖定「飛彈與水雷」基地 美軍：未攻擊經濟設施

根據《紐約時報》報導，一名軍方官員證實，美國空軍轟炸機此次行動鎖定哈爾克島上的軍事基礎設施，空襲目標包含飛彈存放場，以及存放伊朗水雷的據點。

該官員特別強調，儘管打擊力道強勁，但美軍並未將島上的經濟基礎設施列為攻擊目標，確保當地的經濟機能不受直接損害。

川普稱軍事力量「全毀」 基於道義考量不炸油庫

美國總統川普在社群媒體上宣稱，此次美軍空襲已「完全摧毀」島上的軍事力量。他透露，自己特別指示五角大廈不可破壞當地的石油基礎設施，並稱這是基於「道義考量」。

儘管川普本週稍早才稱奪取該島油庫並非優先事項，但他13日接受《福斯新聞廣播》專訪時改口補充，該島只是眾多目標之一，「我隨時都能在幾秒鐘內改變主意。」

油價創4年新高 各國協議釋出戰備油仍難止漲

受波斯灣關鍵石油航道可能中斷的恐慌影響，布蘭特原油13日下午結算價來到 103.14 美元，這也是美、以兩國與伊朗上個月開戰以來，油價累計暴漲逾 40% 的結果。

即便全球各國領袖協議釋出戰略石油儲備，且川普政府宣布暫時解除對目前在海上運輸的俄羅斯石油制裁，依然無法顯著壓制持續攀升的油價。