快訊／伊朗飛彈轟沙烏地！　美軍「5架加油機」遭擊中受損

▲蘇丹親王空軍基地衛星照。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合外電報導
《華爾街日報》13日引述兩名美國官員報導，美國空軍位於沙烏地阿拉伯的蘇丹親王空軍基地（Prince Sultan air base）遭到伊朗飛彈襲擊，導致停放在地面的5架空中加油機受損。
根據報導指出，這5架飛機是在近日伊朗針對該沙國基地發動的飛彈襲擊中被擊中。雖然機身受損，但所幸並未被完全摧毀，目前正由相關單位進行維修。
報導進一步補充，這場針對沙國空軍基地的襲擊行動，並未造成任何人員死亡。
▲蘇丹親王空軍基地衛星照。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合外電報導
《華爾街日報》13日引述兩名美國官員報導，美國空軍位於沙烏地阿拉伯的蘇丹親王空軍基地（Prince Sultan air base）遭到伊朗飛彈襲擊，導致停放在地面的5架空中加油機受損。
根據報導指出，這5架飛機是在近日伊朗針對該沙國基地發動的飛彈襲擊中被擊中。雖然機身受損，但所幸並未被完全摧毀，目前正由相關單位進行維修。
報導進一步補充，這場針對沙國空軍基地的襲擊行動，並未造成任何人員死亡。
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