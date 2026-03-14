快訊／伊朗飛彈轟沙烏地！　美軍「5架加油機」遭擊中受損

美國國務院13日宣布一項重磅懸賞令，開出高達1000萬美元（約新台幣3億2150萬元）的天價賞金，徵求有關伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）及多位高層官員的關鍵情資。美方直指這些人長期指揮恐怖活動，甚至承諾若情報屬實，檢舉人不僅能拿獎金，還有機會移居海外。