濕冷更凍「怎麼穿都還是冷」　專家揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

近日各縣市早晚溫差極大，讓不少民眾有「晨冬午夏」的感覺。氣象專家林得恩表示，在相同氣溫下濕冷會比乾冷更冷，因為人是靠蒸發散熱來維持體溫，濕度增高導致蒸發變慢，所以身體無法有效進行保暖或調節溫度，才會有種「怎麼穿都還是冷」的感覺，不過，這波強冷空氣是乾冷，只是受到輻射冷卻效應影響，早晚仍然偏冷。

▲林得恩說明為何濕冷會比乾冷更冷。（示意圖／記者李毓康攝）

林得恩14日在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，濕冷和乾冷究竟哪一種比較冷，首先，在同樣的氣溫下，濕冷會更冷、更難受，因為人是靠蒸發散熱來維持體溫，例如流汗、皮膚水分，但如果濕度增加，蒸發就會變慢，所以身體無法有效進行保暖或調節溫度，濕氣黏在皮膚上，進而產生彷彿冷到骨頭內的感覺。

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其次，林得恩提到，因為水的導熱性高，傳熱效率比空氣快25倍，所以更容易造成熱量流失，當空氣潮濕時，皮膚表面宛如被一層薄水包著，熱流失速度變快，當然也就感覺更冷，而且濕冷時衣服容易吸濕變重、變冷，失去空氣層隔熱效果，進而容易失去保暖功能。

林得恩建議，遇到乾冷可以透過增添衣物解決，人體自主調節相對容易，但濕冷會讓人有種「怎麼穿都還是冷」的感覺，這次的強冷空氣秉性是乾冷，預計今日起強度就會逐漸減弱，白天氣溫回升，但受到輻射冷卻效應影響，各地早晚仍偏冷，民眾還是需要多加留意並調整穿著衣物。