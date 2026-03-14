鄧佳華又有新戀情！　女方身分外貌曝光

▲鄧佳華身旁有新女友。（圖／翻攝臉書／鄧佳華）

圖、文／CTWANT

網紅鄧佳華過去因自稱「FBI帥哥」在網路上打開知名度，去年他因偷拍女設計師裙底遭法院判處6個月有期徒刑，去年7月入獄服刑。入獄前他曾高調宣布與模特兒女友「簡簡」交往，不過就在他入監約一週後，女方對外證實兩人已分手。近期鄧佳華服刑期滿出獄後，身旁也出現新女友「來心」，更在社群不斷曬恩愛，引發熱議。

近日鄧佳華在社群分享多段與「來心」互動的影片，兩人不僅一起用餐，也在西門町牽手逛街。他日前發布影片表示，兩人一起吃酸菜魚，並開心表示「沒錯，是我請客！」對著鏡頭露出笑容並比出YA手勢。此外他也透露，來心替他購買一件接近4000元的外套，並發文寫下「謝謝妳買快4000的外套給我」，畫面中兩人還手牽著手。

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▲鄧佳華宣布有新戀情。（圖／翻攝臉書／鄧佳華）

曝光畫面顯示，兩人互動相當親密，其中一段影片是在夜晚街頭拍攝，鄧佳華戴著米色帽子與眼鏡，將來心公主抱起，並發文寫下「佳華只愛來心」；另一段畫面則是在餐廳內，鄧佳華伸手輕捧對方臉頰，沉浸在熱戀氛圍中。

對此，網友們表示，「留友看，鄧佳華有女友了」、「不是說只愛簡簡嗎」、「見一個愛一個的渣男」、「絕對沒多久又換一個了」、「一堆女的為了流量跟你合照，然後你每個都說只愛他」、「你愛過的女性比我吃過的米還多」。

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