美政府祭「3.2億懸賞金」尋伊朗高層情報！　還送全家移民

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務院13日宣布一項重磅懸賞令，開出高達1000萬美元（約新台幣3億2150萬元）的天價賞金，徵求有關伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）及多位高層官員的關鍵情資。美方直指這些人長期指揮恐怖活動，甚至承諾若情報屬實，檢舉人不僅能拿獎金，還有機會移居海外。

美祭「千萬美金」高價懸賞伊朗新元首

根據國務院最新聲明，這項透過「正義賞金」（Rewards for Justice）計畫發布的通緝令，將目標直指伊朗最高層級。名單中除了新任領袖穆吉塔巴外，還包含內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）與情報暨安全部長哈蒂柏（Esmail Khatib）等共10名高官。

這筆高達3.2億台幣的賞金，旨在獲取能協助逮捕或起訴這些通緝人士的關鍵情報。美國官方表示，名單上的官員指揮並主導了「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）的多個部門，而該組織長期在全球範圍內策劃並執行各項恐怖活動，嚴重威脅國際安全。

情報換美金 美方加碼：可協助安排「移居海外」

為了確保檢舉人的安全，國務院特別呼籲知情人士透過 Tor或加密通訊軟體Signal 提供線索。美方更在聲明中釋出誘因，強調除了高額現金獎勵外，「你提供的情資可能讓你符合移居的資格」，意即美方可能為其安排新的身分並安置於安全地帶。