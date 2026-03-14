快訊／川普：美軍朝「伊朗哈爾克島」發動猛烈空襲

▲伊朗哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間13日證實，美軍已對伊朗的石油出口樞紐「哈爾克島」（Kharg Island）發動猛烈空襲，並摧毀了島上所有的軍事目標。川普在社群媒體上強硬表示，這場行動是中東歷史上最強大的轟炸之一，同時警告伊朗若敢干擾航行自由，他隨時會擴大打擊範圍。

強襲「伊朗明珠」 川普：中東史上最強轟炸行動

根據《路透社》報導，川普在搭乘空軍一號前往佛羅里達後不久，隨即在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，美國中央司令部剛執行了中東歷史上最強大的轟炸行動之一，徹底摧毀了伊朗「皇冠上的明珠」哈爾克島上所有的軍事目標。

川普強調，美軍目前的打擊範圍鎖定在軍事設施，並向伊朗喊話應盡快放下武器，「拯救你們國家僅存的一切，雖然剩得也不多了」。

放過石油設施有原因 川普警告：敢動海峽就重新考慮

針對外界關注的經濟影響，川普指出，「出於人道考量，我選擇『不』摧毀島上的石油基礎設施。」然而，這項決定並非沒有轉圜餘地，川普語帶威脅地表示，如果伊朗或其他任何人膽敢干擾荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻的自由與安全通行，「我會立刻重新考慮這項決定。」

關鍵小島 經手伊朗90%石油

哈爾克島位於波斯灣，是一座長約5英里的珊瑚島，距離伊朗大陸約27英里，儘管面積雖小，但卻該國主要原油出口轉運站，此處匯集伊朗中西部油田輸油管線，靠近深水區。

根據摩根大通（JP Morgan）數據，該島平時每日處理130萬至160萬桶原油，今年2月中旬為因應美軍攻擊威脅，運輸量甚至一度飆升至每日300萬桶，島上更存放1800萬桶備用原油。

智庫中東研究所研究員蘇利曼（Mohammed Soliman）指出，摧毀這座小島代表切斷伊朗軍事經費，也等同拔掉維持伊朗社會正常運轉的基本服務命脈，「失去哈爾克島幾周就會在伊朗引發安全和社會危機」，每月財政缺口將達數十億美元，貨幣貶值、通膨飆升，給伊朗帶來更大壓力，且短期難以止損。