前CIA警告：伊朗戰事若惡化　以色列可能動用核武

記者葉國吏／綜合報導

前美國中央情報局（CIA）資深分析師麥高文（Ray McGovern）近日受訪指出，當前美以伊衝突對以色列而言已成生存之戰。他警告若戰局惡化至失敗邊緣，以色列不排除動用「參孫選項」動用核武。

▲伊朗飛彈。（圖／路透）

麥高文任職CIA長達27年，他直言伊朗與美國即使在戰爭中受創仍能恢復，但以色列卻將國運全數押注。目前西方輿論多關注美伊對抗，卻忽略以色列率先發動攻擊的影響，這種區域衝突的升級，正將中東局勢推向不可控的核武深淵。

談判遭破局美軍捲入戰爭

麥高文認為美國實質上是被「拖入戰爭」，原本美國與伊朗在阿曼外交部調解下已接近達成核協議，伊朗甚至願意首度接受聯合國全面核查。沒想到以色列突然發動攻擊，導致外交努力付諸流水。美國總統幕僚雖擔憂伊朗報復美軍，卻因以色列的強硬舉措，被迫採取行動應對失控的戰略局勢。

▲伊拉克（Iraq）艾比爾（Erbil）郊區，隸屬於庫德族伊朗反對團體「庫德斯坦自由黨」的一處軍事基地遭無人機攻擊。（圖／路透）

西方世界普遍低估了伊朗的軍事反擊能力，該國擁有大量飛彈與火箭，足以對以色列社會造成毀滅性破壞。麥高文指出，當戰局逐漸逆轉且以色列承受壓力倍增時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在極端情境下，可能會動用核武。

參孫選項恐引發全球孤立

麥高文透露，以色列一直有「參孫選項」的戰略方向，典故源自聖經英雄推倒神殿與敵共亡的故事，意指以色列在存亡關頭將發動核打擊。麥高文認為這種機率高於一般人想像，但他也強調，一旦動用核武器，以色列將徹底淪為全球公認的流氓國家，在國際社會中被完全孤立。

麥高文認為，俄羅斯與中國大陸未來或能扮演調停者角色，但關鍵前提在於美國必須展現意志，限制以色列的軍事擴張。

▼伊拉克（Iraq）艾比爾（Erbil）郊區，隸屬於庫德族伊朗反對團體「庫德斯坦自由黨」的一處軍事基地遭無人機攻擊。（圖／達志影像／美聯社）