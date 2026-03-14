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日議員遭小草出征發3文酸爆　釣出鄭運鵬「最近雜草長很快」

▲日本議員上畠寛弘日前訪台，與行政院長卓榮泰合影。（圖／翻攝自Threads／uehata1204）

▲上畠寛弘日前訪台，與行政院長卓榮泰合影留念。（圖／翻攝自Threads／uehata1204）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，將於本月26日宣判，但他希望能暫時解除境管，赴日參加兒子畢業典禮。對此，日本神戶議員上畠寛弘表態，日本政府不應允許「試圖逃避司法的人」入境，結果遭小草出征，而他也連發三篇文回嗆，稱自己偶爾會在空閒時「割割草」，「最近雜草長特別快」釣出鄭運鵬回應。

反對柯赴日參加畢典　喊話日本別讓「逃避司法者」入境

上畠寛弘12日曾表示，柯文哲應該在台灣誠實面對司法審判，沒必要來日本，否則恐對台日友好關係造成負面影響，何況台日曾在法務與司法領域合作簽署過備忘錄，當時他也參與促成，所以基於這樣的立場，他無法接受司法程序中的人物入境日本。

上畠寛弘批評，如果兒子的畢業典禮是人生的重要時刻，那麼作為父親，誠實面對審判，而非優先處理私人事情，這才是作為父親應有的態度，「我不認為有必要為了已經成年的兒子的畢業典禮，特地出國參加。我將向日本法務省以及出入國管理當局表達立場，日本不應允許試圖逃避司法的人入境。」

連發三文大玩「草」梗　鄭運鵬留言「我也有相同興趣」

上畠寛弘此言一出，Threads立刻引來不少民眾黨支持者批評。不過，上畠寛弘不以為意，先是發文狠酸：日本常用網路用語「w」來表示嘲笑，還稱很多「w」排在一起看起來像草，「對於這些誹謗中傷，我並不在意（草）。」

不久後，上畠寛弘再發文狠酸：在日本，「草食男」是指在戀愛上比較被動、不太積極的男性，「但我不是草食男，我只是偶爾割草。偶爾在空閒時間割割草，其實也是一種不錯的放鬆和轉換心情的方式。」結果釣出民進黨鄭運鵬留言：「和我有相同的休閒活動，同じ興味です」。

對此，上畠寛弘也轉發鄭運鵬留言，發文笑說「那就太可靠了。最近雜草長得特別快，正好需要一起除草的夥伴w」酸度破表。

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