MissAV「幕後老闆」曝光！　員工大多都已婚女性

▲MissAV被新北市政府封鎖。（圖／翻攝臉書／雲爸的3C學園）

記者葉國吏／綜合報導

亞洲最大成人盜版網站MissAV，因被新北市府強制關站後又高調復活，引起社會關注。如今幕後老闆也被起底，令人意外的是員工大多都是已婚女性。

MissAV被關站，新北市政府表示是因為收到申訴指控私密片被外流至該網站，不過關閉一天後該網站立即更改網域復活。衛福部長石崇良也坦言，這類境外平台管理難度高，未來將與「數發部」研議更有效的防堵機制，避免違法影像持續擴散。

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神祕創辦人白手起家背景曝

這類成人網站的生存力極強，創辦人的背景也隨之曝光，據悉該網站由一名神祕香港男子設立。該男雖然不具備專業資訊科技背景，卻具備豐富的網頁代管經驗。他在2008年金融海嘯期間求職不順，隔年決定創業投入色情網站經營，短短6年內就創造超過1000萬次的驚人訪問量。

該名創辦人身分極為低調，連真實姓名都未曾對外公開。他過去曾多次在網站上發文支持社會運動，呼籲使用者關注公共議題，展現出不同於一般色情網站經營者的風格。2015年他接受線上訪談時提到，公司內部許多幕後人員其實是已婚人士，甚至有很大比例的員工為女性。有趣的是，這位掌控龐大成人帝國的老闆坦言自己對AV產業其實並不熟悉，平常甚至很少觀看。