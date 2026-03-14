你再舔呀！　3菜花亂跑「手口並用」結果慘

▲性行為若未落實防護，小心性病尖銳濕疣（菜花）找上門。示意圖非本文當事人。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者葉國吏／綜合報導

性行為若未落實防護，小心性病尖銳濕疣（菜花）找上門。博元婦產科院長蔡鋒博示警，大眾常誤以為菜花僅出現在私密處，但這種由HPV（人類乳突病毒）引起的病況極具侵略性，皮膚與黏膜處皆可能受害。

蔡鋒博指出，菜花最常寄居於外陰、陰道、子宮頸及肛門，但也可能透過接觸「偷渡」至口腔、舌頭或喉嚨後方。因病灶常呈現類似小花椰菜的突起物，才被俗稱為菜花，嚴重者甚至與癌症有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

口腔咽喉爆病例 醫揭HPV恐引發口咽癌

診間曾收治一名64歲男性，因口腔疼痛前往醫學中心檢查，經切片證實竟是口腔菜花。蔡鋒博強調，HPV確實會感染口腔與咽喉，特別是扁桃腺與舌根位置，且相關癌症通常在感染多年後才惡化，不可輕忽。

▲菜花長錯地方的病例。（圖／翻攝臉書／博元婦產科不孕症治療試管嬰兒中心）

另一位20多歲男性則自覺嘴巴長菜花就醫，醫師在其舌頭右後方發現明顯突起物。不過院長也提醒，並非口腔內所有白點或肉芽皆為菜花，仍需由專業醫師進行病理切片診斷，避免與一般發炎或良性增生混淆。

手指與陰道同染病 各型別HPV潛伏黏膜

除了口腔案例，還有一名年輕女性因外陰搔癢求診，除了在陰道口發現菜花，連手指也長出一粒粒的病毒疣。蔡鋒博解釋，這代表體內可能同時存在不同型別的HPV，這類病毒家族成員眾多，會因型別不同而生長在不同部位。

有些HPV型別偏好生長於皮膚，形成手部的尋常疣；有些則專攻黏膜組織，演變成生殖器疣。醫師呼籲民眾務必留意身體異狀，一旦在皮膚或黏膜發現異常突起，應盡速就醫檢查，以免錯失黃金治療期。