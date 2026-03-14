長榮航班洛杉磯落地前突拉機頭重飛　59秒片破61萬次觀看

Caught LIVE at LAX! An EVA Air Boeing 777-300ER performs a last-second go-around on runway 24R, forcing a Delta Air Lines Boeing 737-800 on runway 24L to abort its takeoff and slam on the brakes. All captured live on the 24/7 Airline Videos Live broadcast from the H Hotel on… pic.twitter.com/J5qM1eeycf — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) March 13, 2026

記者黃翊婷／綜合報導

長榮航空一架波音777-300ER客機12日在美國加州洛杉磯國際機場降落時，飛機即將落地之際卻拉起機頭重飛，相關影片在網路上傳開，掀起不少網友討論，影片觀看次數已達到61.3萬次。對此，長榮航空回應，由於儀器顯示航機飛行高度略高，機長隨即依據標準作業程序，通報航管重新進場，一切操作均符合規範。

▲長榮航空一架客機在落地前拉起機頭重飛，相關影片掀起網友們關注討論。（示意圖／長榮航空提供，與本文中提到的航班無關。）

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該架波音777-300ER客機12日在美國加州洛杉磯國際機場準備降落，卻在落地前一刻拉起機頭重飛。隔壁跑道另一架達美航空波音737-800客機立刻中止起飛，延後升空。

這段59秒的影片在社群平台X上引發各國網友熱烈討論，截至台灣時間14日上午6時，觀看次數已達到61.3萬次。網友們都很好奇，當時飛機幾乎快要觸地，機長為何選擇重飛？

對此，長榮航空回應，由於儀器顯示航機飛行高度略高，所以機長選擇依據標準作業程序，通報航管重新進場，為了保持航機間的安全間隔，航管依照標準程序，要求相鄰跑道的航班原地待命，一切操作均符合規範，該航班也在當地時間12日下午4點38分順利抵達洛杉磯國際機場。