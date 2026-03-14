強輻射冷卻「晨冬午夏」　東部海面有閉合胞狀雲

▲週五、六天氣狀況。（圖／翻攝臉書／報天氣-中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今(14日)晨觀測資料顯示，台灣各地晴朗無雲，東側海上有代表冷平流減弱的「閉合胞狀雲」(close cell)，高度低、水氣少無降水回波顯現，各地無降雨。「強輻射冷卻」發威、帶來極低溫，不過白天回溫，中南部微熱、高溫上看30度。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(14、15日)兩天持續受「大陸高壓」影響，各地晴朗乾燥；冷空氣減弱，北舒適、中南微熱，日夜溫差大；今晚、明晨「輻射冷卻」作用，局部地區仍有10度左右的平地低溫，應注意。

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今日各地區氣溫如下：北部9至25度、中部9至28度、南部10至30度、東部9至27度。

▲今(14日)晨台灣東側海上有代表冷平流減弱的「閉合胞狀雲」(close cell) (左圖)。4：50雷達回波合成圖顯示，無降水回波顯現(右圖)。（圖／洩天機教室）



最新模式模擬顯示，下週一至週四((16至19日)受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升，北台白天舒適，漸轉微熱，中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。

最新模式模擬下週五(20日)前後、下一波東北季風南下、北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降。下週六(21日)季風減弱、逐漸好轉。22日、23日恢復晴朗穩定、氣溫回升。不過，期末各國模式的模擬仍不一致、且持續調整中，需再觀察。