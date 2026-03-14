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川普：伊朗人民終將推翻政府　但可能不是現在

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普先前呼籲伊朗民眾，等到轟炸停止後上街抗議。他14日受訪時再度表示，美國和以色列發動軍事打擊後，他相信伊朗人民會挺身推翻政府，但這可能不會立刻發生。

川普：手無寸鐵要推翻政府　對伊朗民眾是巨大障礙

川普告訴福斯新聞電台（Fox News Radio）：「我真的認為，對那些手無寸鐵的人來說，（推翻伊朗政府）是一個巨大的障礙。我認為這是非常大的障礙...這事情最終會發生，但也許不會立即發生。」

當談到「伊朗民眾該不該上街抗議」時，川普說：「誰會去做那種事？」他指出，「他們真的有人拿著機關槍站在街上，只要你想抗議，就會用機關槍把人掃射倒地。」

談街頭鎮壓風險　稱納坦雅胡也應能理解

川普接著說：「所以你要說『我想去抗議』，那門檻真的很高。我可以理解（他們為什麼不想），我也覺得以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）應該也能理解。」因為納坦雅胡一直呼籲伊朗民眾準備在不久後推翻現政權。

聲稱掌握影像　指伊朗持槍暴徒射殺示威者

川普還說，美方掌握影像，顯示伊朗有持槍的「暴徒」在街頭射殺伊朗示威者，「我們有一些影像，拍到這些人到處開槍射殺抗議者。」他聲稱行兇者將被逮捕、受審並被處決。

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