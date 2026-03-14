　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

古巴證實與美國對話　因石油封鎖經濟瀕臨崩潰

▲▼古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）出席聲援委內瑞拉的集會。（圖／達志影像／美聯社）

▲古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）證實已與美國政府展開對話，希望能解決兩國長期分歧。由於美國總統川普日前對該國實施石油封鎖，導致經濟陷入崩潰邊緣，哈瓦那當局此舉被視為尋求政權生路。

美國總統川普在推翻委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）後，隨即將矛頭轉向古巴。今年1月美方以古巴構成威脅為由，切斷該島國燃料供應，精準打擊其賴以生存的能源命脈。

美古高層密談尋求外交突破
狄亞士－卡奈在電視直播中坦承，古巴官員近期確實與美方代表討論，這也印證了川普在1月中旬披露的消息。雖然他未透露具體細節，但強調對話核心在於處理雙方分歧，試圖在制裁壓力下止損。

鄰國墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）對此表達支持，認為透過外交管道解決封鎖帶來的不公正待遇是正確方向。她始終主張和平對話，這場談判也讓長期緊繃的加勒比海局勢出現緩解契機。

密使穿梭談判盼解燃眉之急
美國媒體則進一步爆料，前領導人勞爾．卡斯楚的孫子小勞爾卡斯楚（Raul Guillermo Rodriguez Castro），已與古巴裔的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）秘密接觸數週。這場跨越家族背景的對話，被外界視為雙方層級最高的接觸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳天仁再婚　老公背景曝光！
美軍加油機墜毀「6人全罹難」！
12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

油價飆升憂引發通膨　美股收黑百點、台積電ADR反漲0.48％

古巴證實與美國對話　因石油封鎖經濟瀕臨崩潰

美軍傳將派出「海軍陸戰隊」部署中東！美媒：最多2500人

伊朗最高領袖傳受傷　美戰爭部長：可能「已經毀容」

美軍加油機墜毀「6人全罹難」！官方：非敵方火力攻擊或友軍誤傷

快訊／智利外海發生規模6.3「極淺層地震」！尚未傳出傷亡

把《Wii Sports》和轟炸伊朗影像混剪　白宮自豪：曝光超過20億次

預告對伊朗強烈打擊！川普：若有必要，將護航船隻通過荷莫茲海峽

川普喊「伊朗快投降」！24小時就被打臉　新領袖嗆：準備長期戰

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

楊謹華認曾陷低潮：突然不會演戲　被黃迪揚爆料「曾拒接金鐘主持」！

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

油價飆升憂引發通膨　美股收黑百點、台積電ADR反漲0.48％

古巴證實與美國對話　因石油封鎖經濟瀕臨崩潰

美軍傳將派出「海軍陸戰隊」部署中東！美媒：最多2500人

伊朗最高領袖傳受傷　美戰爭部長：可能「已經毀容」

美軍加油機墜毀「6人全罹難」！官方：非敵方火力攻擊或友軍誤傷

快訊／智利外海發生規模6.3「極淺層地震」！尚未傳出傷亡

把《Wii Sports》和轟炸伊朗影像混剪　白宮自豪：曝光超過20億次

預告對伊朗強烈打擊！川普：若有必要，將護航船隻通過荷莫茲海峽

川普喊「伊朗快投降」！24小時就被打臉　新領袖嗆：準備長期戰

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

快訊／今晨4.9℃　16縣市冷爆不到6度

油價飆升憂引發通膨　美股收黑百點、台積電ADR反漲0.48％

古巴證實與美國對話　因石油封鎖經濟瀕臨崩潰

氣溫大怒神！　「一日2季」溫差超過20度

小升大策略生效！星粉直上S26 Ultra佔83%　最受歡迎顏色出爐

雙北「捏胸怪客」落網！專挑正妹下手　被逮辯：她們都是我老婆

美軍傳將派出「海軍陸戰隊」部署中東！美媒：最多2500人

伊朗最高領袖傳受傷　美戰爭部長：可能「已經毀容」

想吃哈根達斯又怕胖？營養師教5招安心吃冰淇淋

連線／《航海王》史上最帥索隆回歸！　新田真劍佑狂操肌：一切為了尾田老師

Highlight抵達高雄！　親切揮手..帥翻小港機場

國際熱門新聞

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

美軍加油機墜毀「6人全罹難」！官方回應

伊朗最高領袖傳受傷！美戰爭部長：可能已毀容

美軍傳派出海軍陸戰隊部署中東　最多2500人

智利外海發生規模6.3地震　尚未傳出傷亡

才豪稱伊朗要投降　川普24小時遭打臉

川普：若有必要，將護航船隻通過荷莫茲海峽

白宮把《Wii Sports》和轟炸伊朗影像混剪

男誘拐性侵多名幼童　村民氣炸「私刑圍毆」

川普為何還沒贏？伊朗戰爭「7大危機」

特斯拉駕駛乘客都睡死　影片曝光

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

攔截殘骸擊中杜拜金融區　狂冒濃煙畫面曝

撞人族！韓母女逛超商「遭連續衝撞」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

台中女遭男友砍殺傷重不治　

陳天仁宣布結婚！

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

陳天仁再婚尪背景曝！曾被目擊「和愛莉莎莎約會」

宜蘭毒駕撞死暖心女老師　23歲男出院直送羈押

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

14縣市低溫特報　急凍跌破10度

20多歲瘦妹竟「重度脂肪肝」！醫揭3習慣害體脂狂飆41%

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

少女談分手！噁男要求「帶2妹來我家」

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

周渝民9歲女兒現身F4演唱會「遺傳神基因」

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面