古巴證實與美國對話　因石油封鎖經濟瀕臨崩潰

▲古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）證實已與美國政府展開對話，希望能解決兩國長期分歧。由於美國總統川普日前對該國實施石油封鎖，導致經濟陷入崩潰邊緣，哈瓦那當局此舉被視為尋求政權生路。

美國總統川普在推翻委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）後，隨即將矛頭轉向古巴。今年1月美方以古巴構成威脅為由，切斷該島國燃料供應，精準打擊其賴以生存的能源命脈。

美古高層密談尋求外交突破

狄亞士－卡奈在電視直播中坦承，古巴官員近期確實與美方代表討論，這也印證了川普在1月中旬披露的消息。雖然他未透露具體細節，但強調對話核心在於處理雙方分歧，試圖在制裁壓力下止損。

鄰國墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）對此表達支持，認為透過外交管道解決封鎖帶來的不公正待遇是正確方向。她始終主張和平對話，這場談判也讓長期緊繃的加勒比海局勢出現緩解契機。

密使穿梭談判盼解燃眉之急

美國媒體則進一步爆料，前領導人勞爾．卡斯楚的孫子小勞爾卡斯楚（Raul Guillermo Rodriguez Castro），已與古巴裔的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）秘密接觸數週。這場跨越家族背景的對話，被外界視為雙方層級最高的接觸。