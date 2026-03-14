藍白政見記者會今登場　鄭麗文、黃國昌共推4大政策願景

記者黃翊婷／綜合報導

2026年底縣市長選戰在即，藍白合協調進入關鍵深水區。國民黨、民眾黨將在今日（14日）上午9點30分於新莊凱悅嘉軒酒店舉行記者會，兩黨主席鄭麗文、黃國昌也將同台出席，並發布4大面向政策共同願景，包含社會福利、居住正義、環境永續、AI產業治理。

▲黃國昌（左）、鄭麗文（右）今將共同出席記者會，說明藍白合政策共同願景。（資料照／翻攝直播）

國民黨、民眾黨如何在2026九合一選舉合作，受到各界關注，民眾黨創黨主席柯文哲曾提到，他只交代黃國昌一件事，就是「不要1、2個人講完簽字，外面的人都不知道，這樣不好」，應該拿回來大家中央委員會共同同意。此外，柯文哲也表示，合作還是會有一些共同政見，至於人選該怎麼推派，他主張比全民調。

而國民黨、民眾黨原本預計昨日（13日）舉辦記者會說明，但為了配合立法院議程，改在今日（14日）上午9點30分於新莊凱悅嘉軒酒店，舉行「逐夢台灣、許你未來」記者會，屆時國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將一同出席，並發表4大面向政策共同願景，包含社會福利、居住正義、環境永續、AI產業治理。

黃國昌表示，所有的合作都是基於理念、目標相同，第二階段將簽署政黨合作協議，具體羅列出政策與重要地方政見，最後再進行磋商、明定出彼此若遇競爭時，能選出最強團隊的機制與方式。