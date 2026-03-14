小升大策略生效！星粉直上S26 Ultra佔83%　最受歡迎顏色出爐

記者蘇晟彥／台北報導

三星Galaxy S26旗艦系列 13 日正式開放取機，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙活動後接受媒體訪問，指出今年S26旗艦系列預購熱烈，較前代成長25%。對此，今年依靠「小升大」策略，Galaxy S26 Ultra佔比達83%，顏色選擇則較為平均，最多的為漫遊紫35%，其中1TB版本逐漸受到消費者青睞，未來也會針對大容量、頂規機種加大進貨，滿足消費者需求。

▼台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。（圖／記者蘇晟彥攝）

陳啟蒙表示，今年Galaxy S26旗艦系列預購熱烈，整體較前代成長25%。其中，自有通路表現優異，三星商城預購表現更是前代的2.8倍。觀察系統商亦有平均20%成長。在機種方面，Galaxy S26 Ultra佔比達83%。顏色部分，三款機型則都以漫遊紫最多。此外，三星商城預購Galaxy S26 Ultra 1TB容量與限定色加總佔65%。

對此，在預購中1TB版本佔15%，顏色以漫遊紫最受歡迎，約佔1TB預購六成，可見大容量、頂歸機種逐漸受到消費市場青睞，目前已經銷售一空，預計在本月會繼續進貨，滿足消費者需求，而陳也分享，此次S26系列「AI防窺」獲得讚賞、創新有感，Switch Rate達13%。

此外，Galaxy Buds4系列採用全新外型設計，同時具備優異的Hi-Fi音質跟多元的AI應用，深受消費者愛戴，預購為前代的2.4倍。三星商城推出Buds4 Pro限定色粉霧金亦表現亮眼。而三星於去年起攜手TWICE演唱會 WORLD TOUR IN TAIPEI獻上2026沉浸式演唱會新體驗，合作獲得廣大迴響，也推升三星銷售表現。台灣三星分享，去年合作活動期間，自有通路一日銷售相當於過去三日累積，消費者反應良好。