美軍傳將派出「海軍陸戰隊」部署中東！美媒：最多2500人

▲最新消息指出，赫格塞斯已批准中央司令部的請求，部署海軍陸戰隊遠征部隊前往中東。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

隨著伊朗在荷莫茲海峽周邊行動升高緊張情勢，美國正加強中東地區軍事部署。根據最新消息，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已批准中央司令部請求，將部署一支海軍陸戰隊遠征部隊前往該區域，該部隊通常由最多2500名陸戰隊隊員組成。

最多2500名陸戰隊員

《華爾街日報》報導指出，海軍陸戰隊遠征部隊通常由最多2500名陸戰隊員組成，具備陸、海、空與兩棲作戰能力。此舉被視為美國在荷莫茲海峽局勢升溫的軍事回應。

兩棲打擊群與5000兵力

此外，美軍也正向中東增派軍艦。報導中引述三名美國官員的說法，部署計畫包含一支兩棲待命打擊群及其附屬海軍陸戰隊，整體規模可能達數艘軍艦與約5000名兵力。

兩棲攻擊艦「的黎波里號」前往中東

其中兩名官員指出，目前駐日本的兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）及其海軍陸戰隊部隊已啟程前往中東。該艦為美利堅級兩棲攻擊艦，具備大型飛行甲板，可操作F-35B匿蹤戰機與MV-22魚鷹傾轉旋翼機。

報導指出，從日本航行至中東距離約6000海浬，航程約需兩週時間。