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雙北「捏胸怪客」落網！專挑正妹下手　被逮辯：她們都是我老婆

▲林姓男子頻繁出沒雙北捷運站與鬧區隨機捏胸，落網後竟向檢警瞎辯被害人「每天換臉」，最終仍遭起訴。（示意圖／Pixabay）

▲林姓男子頻繁出沒雙北捷運站與鬧區隨機捏胸，落網後竟向檢警瞎辯被害人「每天換臉」，最終仍遭起訴。（示意圖／Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

台北、新北地區近日出現一名令女性聞之色變的「捏胸怪客」。家住新北市三重區的林姓男子，被控自去年9月起頻繁出沒於雙北各大捷運站與鬧區，隨機鎖定外型亮麗的年輕女子尾隨，趁對方不備突然伸手捏胸後逃逸。警方循線將林男逮捕，台北地檢署偵結後，13日依《性騷擾防治法》將其起訴。

鎖定亮麗女子突襲　得逞就混入人群

檢警調查，林男目前無業，平時靠政府補助維生，疑似患有思覺失調症。自去年9月起，他經常從三重住家搭乘大眾運輸工具，前往台北市及新北市的捷運站或熱門商圈徘徊。

林男犯案具有明顯目標性，專門鎖定打扮時髦、外型亮麗的年輕女性。不論被害人是獨自行走或與男伴同行，他都會趁其不備突然衝上前，伸手用力搓捏胸部，得逞後隨即混入人群逃逸，多名女子在光天化日下遭突襲，身心受創後憤而報案。

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲涉嫌在雙北捷運站、商圈随机捏胸突袭，林姓無業男子涉及 5、6 起性騷擾案，13日遭檢方提起公訴。（示意圖／資料照）

被逮胡言亂語：她們都是我老婆

警方接獲多起報案後，透過監視器畫面掌握林男行蹤，最終將其逮捕歸案。不過林男到案後行為脫序，神情恍惚且胡言亂語，竟向檢警辯稱，「那些女的其實都是我老婆，她們只是每天換臉，我才去碰她們。」甚至還聲稱自己遭到「國家迫害」與「被監視」。

性騷累犯至少5、6案　2案拒絕調解

檢方進一步追查發現，林男其實是性騷擾累犯，身上至少涉及5、6起類似案件，犯案手法幾乎如出一轍。部分案件進入調解程序後，被害人因不願再與他糾纏而撤告。

不過發生在去年9月新店裕隆城外，以及今年2月信義區百貨商圈的兩起案件，被害人態度堅決拒絕調解，希望依法追究責任。

林男已遭收押　移審後是否交保受關注

據了解，林男今年2月遭警方逮捕後，檢方向法院聲請羈押獲准，目前仍被羈押於看守所內。台北地檢署今偵結後依《性騷擾防治法》提起公訴，案件將移審法院審理，至於林男後續是否可能獲准交保，也引發外界關注。

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