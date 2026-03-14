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伊朗最高領袖傳受傷　美戰爭部長：可能「已經毀容」

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei），傳出毀容的消息。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國戰爭部（前國防部）長赫格塞斯（Pete Hegseth）週五表示，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在戰事中受傷，甚至「可能已經毀容」，並質疑他在美國與以色列持續攻擊下是否仍具備領導能力。

尚未公開露面　僅發書面聲明

穆吉塔巴．哈米尼自8日由宗教議會選出後，至今未曾公開露面。他的首次對外發言是在12日以書面聲明形式發布，由電視主播代為宣讀。他誓言將維持封鎖荷莫茲海峽，並警告中東鄰國關閉境內美軍基地，否則可能成為伊朗攻擊目標。

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei），傳出毀容的消息。（圖／路透）

伊朗稱僅輕傷

對於外界質疑，一名伊朗官員11日表示，穆吉塔巴．哈米尼僅受到輕傷，目前仍持續運作並指揮相關事務。伊朗國營媒體則形容他是在戰爭中受傷。

美方質疑合法性

赫格塞斯在記者會中表示，伊朗擁有大量影像與錄音設備，但哈米尼僅發布書面聲明，引發外界質疑。他指出，穆吉塔巴．哈米尼目前「受傷、處境不穩，且缺乏合法性」。

 
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