　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

得票率99%出任中選會主委　游盈隆承諾：我絕不偏袒任何政黨

▲▼中選會主委被提名人游盈隆。（圖／記者徐文彬攝）

▲中選會主委被提名人游盈隆。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院13日行使中央選舉委員會7名委員人事同意權，最終主委被提名人游盈隆及藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人跨過同意權門檻。游盈隆表示，能任職中選會主任委員是他的榮幸，也深感責任的重大，他直言「中選會應成為台灣民主選舉的守護神」，未來他會全力以赴，打造最公平、最優質的選舉環境，絕不偏袒任何政黨。

游盈隆13日晚間在臉書表示，立法院今天（13日）對中選會人事案行使同意權，同意他出任下一屆中選會主任委員，「我在此以最誠摯的心，感謝國會跨黨派112位立委一致的支持，得票率99.1%；這是個人至高無上的榮幸，我因此更感到責任的重大。」

游盈隆說，台灣今天能昂然立足在世界上，主要靠兩個東西，一個是民主，另一個是科技，更具體一點講，一個是靠自由的選舉，另一個是靠晶片，前者靠中選會，後者靠台積電，「這就是我對中選會的定位，它應該是，也必須是台灣民主選舉的守護神」。

游盈隆表示，在他未來3年7個多月的任期內，他將全力以赴，打造最公平、最優質的選舉競爭環境，讓所有政黨與候選人都能安心地、自由地爭取選民的支持，「我心如秤，絕不偏袒任何政黨，我的核心價值就是自由選舉。我堅信，沒有自由選舉，就沒有民主」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳天仁再婚　老公背景曝光！
陳重文父子涉賄選　判決出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

得票率99%出任中選會主委　游盈隆承諾：我絕不偏袒任何政黨

國民黨要生存就需要本土魂

邢泰釗任期將屆　賴清德提名徐錫祥接任檢察總長

秀208萬自費包機單據仍被追打　卓榮泰：只要Team Taiwan越強就好

民進黨轟為「鄭習會」拖國防審查　藍：只會編造劇情轉移執政困境

網影射羅廷瑋「身體不當接觸他人」翻車　 法院判貶損名譽應賠5萬

否決中選會3人事遭政院轟無善意　藍委：關鍵是政治中立

中選會人事藍白僅過4推薦人選丟包3人　綠嘆雙標：只看政治不看專業

抓包卓榮泰包機、球票費用隔2天才匯款　陳沂酸：先享受後付款？

游盈隆任中選會主委　民眾黨團：期盼以公正專業態度領導中選會

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

狂奔畫面曝！保二離職警模型槍換真槍　移送北檢一下車就跑

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

得票率99%出任中選會主委　游盈隆承諾：我絕不偏袒任何政黨

國民黨要生存就需要本土魂

邢泰釗任期將屆　賴清德提名徐錫祥接任檢察總長

秀208萬自費包機單據仍被追打　卓榮泰：只要Team Taiwan越強就好

民進黨轟為「鄭習會」拖國防審查　藍：只會編造劇情轉移執政困境

網影射羅廷瑋「身體不當接觸他人」翻車　 法院判貶損名譽應賠5萬

否決中選會3人事遭政院轟無善意　藍委：關鍵是政治中立

中選會人事藍白僅過4推薦人選丟包3人　綠嘆雙標：只看政治不看專業

抓包卓榮泰包機、球票費用隔2天才匯款　陳沂酸：先享受後付款？

游盈隆任中選會主委　民眾黨團：期盼以公正專業態度領導中選會

3/14限定！新莊光雕河廊「闖關送好禮」　陽明山紫藤花架音樂會

得票率99%出任中選會主委　游盈隆承諾：我絕不偏袒任何政黨

【這樣算待轉嗎？】騎士路口左轉...遭闖紅燈汽車撞飛骨折

政治熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

快訊／中選會人事表決出爐　主委游盈隆過關、柯媽乾女兒出局

卓榮泰秀208萬日本看球賽包機單據　徐巧芯驚：價錢打到骨折

直擊／票都開完了才來！　藍委大遲到「要投票被拒」轉身離開

快訊／民進黨松信初選出爐　許淑華輾壓、王世堅子弟兵呂瀅瀅落馬

包機是機密？王浩宇酸徐巧芯閉嘴

共機近期「不尋常清零」　外媒彙整北京可能意圖

秀包機單據仍被追打　卓榮泰晚間再回應

抓包卓榮泰包機、球票費用隔2天才匯款　陳沂酸：先享受後付款？

包機赴日遭酸沒錢撤僑　卓榮泰：包機撤僑邀在野立委同行敢不敢？

楊寶楨無預警請辭竹市府發言人

最新民調王義川緊咬張善政　王浩宇揭實際差距：桃園是不可能的任務

李貞秀首登質詢台淚灑！　韓國瑜送暖：一路走來風風雨雨不容易

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

陳天仁宣布結婚！

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

台中女遭男友砍殺傷重不治　

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面