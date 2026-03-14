得票率99%出任中選會主委　游盈隆承諾：我絕不偏袒任何政黨

▲中選會主委被提名人游盈隆。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院13日行使中央選舉委員會7名委員人事同意權，最終主委被提名人游盈隆及藍白推薦的李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬4人跨過同意權門檻。游盈隆表示，能任職中選會主任委員是他的榮幸，也深感責任的重大，他直言「中選會應成為台灣民主選舉的守護神」，未來他會全力以赴，打造最公平、最優質的選舉環境，絕不偏袒任何政黨。

游盈隆13日晚間在臉書表示，立法院今天（13日）對中選會人事案行使同意權，同意他出任下一屆中選會主任委員，「我在此以最誠摯的心，感謝國會跨黨派112位立委一致的支持，得票率99.1%；這是個人至高無上的榮幸，我因此更感到責任的重大。」

游盈隆說，台灣今天能昂然立足在世界上，主要靠兩個東西，一個是民主，另一個是科技，更具體一點講，一個是靠自由的選舉，另一個是靠晶片，前者靠中選會，後者靠台積電，「這就是我對中選會的定位，它應該是，也必須是台灣民主選舉的守護神」。

游盈隆表示，在他未來3年7個多月的任期內，他將全力以赴，打造最公平、最優質的選舉競爭環境，讓所有政黨與候選人都能安心地、自由地爭取選民的支持，「我心如秤，絕不偏袒任何政黨，我的核心價值就是自由選舉。我堅信，沒有自由選舉，就沒有民主」。