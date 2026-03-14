咖啡買5送5、零食飲料買1送1　超商「白色情人節」優惠一次看

▲超商白色情人節咖啡「買5送5」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接春遊及「白色情人節」超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN 即日起至3月16日，CITY CAFE特選美式、特選拿鐵祭出「買5送5」。全家多項商品「買1送1」，OKmart 在3月14日推出特大杯莊園美式、拿鐵（含極淬系列）同品項「買2送1」。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 即日起至3月16日，在APP OPENPOINT「行動隨時取」推出白色情人節優惠，其中CITY CAFE特選美式、特選拿鐵祭出「買5送5」；CITY TEA黃金蕎麥奶茶「買2送2」；CITY CAFE風味系列指定冰飲「買5送2」；CITY TEA冰淇淋紅茶「買5送2」等。

同步推出「告白神器組合」優惠，「CITY CAFE大杯美式4杯＋金莎5粒裝」優惠價230元。「CITY CAFE大杯拿鐵4杯＋金莎5粒裝」優惠價260元。「CITY CAFE大杯美式4杯＋健達繽紛樂White（白）優惠價200元」、「CITY CAFE大杯拿鐵4杯＋健達繽紛樂White（白）」優惠價230元。

●7-ELEVEN 白色情人節優惠（即日起至3月16日）

・CITY CAFE 特選美式，買5送5（每日限量2萬組），兌換至6月30日。

・CITY CAFE 特選拿鐵，買5送5（每日限量2萬組），兌換至6月30日。

・CITY TEA 黃金蕎麥奶茶，買2送2（限量1萬組），兌換至4月30日。

・CITY CAFE 風味系列指定冰飲，任選買5送2（限量3萬組），兌換至6月30日。

・CITY TEA 冰淇淋紅茶，買5送2（限量5,000組），兌換至6月30日。

・CITY PRIMA 中杯冰精品香厚椰拿鐵、精品冰燕麥拿鐵，任選買5送2（限量3萬組），兌換至6月30日。

▼7-ELEVEN 白色情人節咖啡優惠。（圖／業者提供）

●CITY CAFE「告白神器組合」

・CITY CAFE 大杯美式4杯＋金莎5粒裝2件，優惠價230元（限量7,500組）。

・CITY CAFE 大杯拿鐵4杯＋金莎5粒裝2件，優惠價260元（限量7,500組）。

・CITY CAFE 大杯美式4杯＋健達繽紛樂White（白）2件，優惠價200元（限量5,000組）。

・CITY CAFE 大杯拿鐵4杯＋健達繽紛樂White（白）2件，優惠價230元（限量5,000組）。

▼7-11告白神器組合優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家「康康5」升級，即日起至3月17日多項商品「買1送1」優惠，包括：UCC無糖咖啡185g、雪碧Zero 600ml、W.A! COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、翠果子超大葡萄乾與農心爽口海鮮味烏龍麵等商品。

此外，FamiCollection黃金蕎麥茶推出「加10元多1件」優惠；Let’s Café特大杯美式、特大杯拿鐵「任選2杯95元」；Let’s Tea大杯仙女醇奶茶「任選2杯65元」；Fami!ce霜淇淋「任選2支55元」。

●全家「5日5好康」優惠：

・UCC無糖咖啡185g，買1送1。

・雪碧Zero 600ml，買1送1。

・W.A! COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕，買1送1。

・翠果子超大葡萄乾，買1送1。

・農心爽口海鮮味烏龍麵，買1送1。

・FamiCollection黃金蕎麥茶，加10元多1件。

・Let’s Café特大杯美式、特大杯拿鐵任選2杯95元。

・Let’s Tea大杯仙女醇奶茶任選2杯65元。

・Fami!ce霜淇淋任選2支55元。

▼全家3月13日至3月17日推出「5日5好康」活動。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富 Hi-Life迎接白色情人節，即日起至3月15日多款飲品、零食、鮮食優惠，包括咖啡特價25元、巧克力飲20元，以及飯糰、零食與飲料等多項折扣。

●萊爾富優惠整理（3月13日～3月15日）：

・夾心三角飯糰 經典肉鬆98g，2件50元（原價30元／件）。

・韓式部隊鍋585g，2件180元（原價109元／件）。

・Hi café 摩卡咖啡（冰／熱），特價25元（原價70元／大杯）。

・恐龍巧克力歐蕾（大杯冰），特價20元（原價65元）。

●零食飲品優惠

・臻朵巧克力莓果風味捲，2件55元（原價38元）。

・乳加濃巧酥系列，買1送1。

・伊藤園 TEAS’ TEA 蜜桃紅茶535ml，第2件49元（原價35元）。

・咔辣姆久系列，第2件6折。

▼萊爾富白色情人節優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 配合白色情人節，3月14日推出特大杯莊園美式、拿鐵（含極淬系列）同品項「買2送1」。此外，OKmall同步推出囤咖啡優惠，特大杯莊園美式、拿鐵與極淬莊園系列皆享「買6送3、買20送12」，並加碼贈送OK Point 300點。

▲OKmart 咖啡優惠。（圖／業者提供）

此波也主打春季清爽茶飲，與茶品牌「茶敬茶」合作推出兩款現泡茶飲，包括「奶香烏龍」與「桂花抹茶」。其中奶香烏龍選用台茶12號金萱，帶有自然奶香與回甘口感；桂花抹茶則結合南庄桂花釀與台灣烏龍抹茶，茶香與花香交織。活動自即日起至4月1日推出嚐鮮優惠，單杯現折10元，原價55元、優惠價45元。

除了咖啡與茶飲，OKmart 也同步推出多項飲品、甜點與冰品優惠，包括人氣冰品「買1送1」、飲料第2件折扣，以及日本味王保健商品「買1送1」等活動，提供消費者更多春季補給選擇。