準備結婚「2件事」想省起來！　過來人點頭：不如花自己身上

▲原PO只打算登記結婚。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

許多新人結婚傾向簡單辦理。近日有一名女網友發文透露，自己近期準備邁入婚姻，不過打算只辦理登記手續，因此目前她正與另一半討論是否要發送喜餅，不知道大家能否分享自己的經驗？貼文曝光後，引起討論。

小倆口只打算登記結婚！猶豫是否要發喜餅

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「有人是沒辦婚禮也沒發喜餅的嗎？」為標題發文。她在文中提到，自己近期準備要結婚，但與另一半規劃只打算登記就好，目前沒有要舉辦婚禮。不過，雙方目前正討論是否要發送喜餅？她查了一些文章，發現很多人即便不宴客，也會發喜餅，不知道有沒有人能分享相關經驗？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好幾個朋友都是登記而已喔，因為喜餅發了還要再想要不要收禮，我有收喜餅就會想回禮，所以不發最簡化了，收大家口頭祝賀就好」、「登記不宴客，然後喜餅是想發給最親近的親朋好友分享喜悅，沒有廣發給大家，發喜餅的時候就要表明只是分享喜悅，不收禮金」、「只有登記，然後把那些傳統儀式的花費全部拿去蜜月旅行，那些錢與其用在照顧親朋好友所謂儀式感情緒價值，不如全部花在自己身上」。

也有網友表示，「只登記通常都不會有喜餅喔，因為就是想簡單處理了，如果爸媽那邊長輩想要，就請他們自行挑選自理」、「朋友可以不發，但是長輩那邊要問一下他們要不要發」、「長輩的觀念還是希望親戚能收餅，年輕一輩可能能理解不包紅包跟回禮，但你爸媽那輩份很難拒收紅包可能都多少會收，就當補助餅的錢挑好點囉」。