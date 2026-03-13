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跨越 465 公尺北港溪！　雲嘉南灌溉系統串接計畫竣工

▲▼ 雲嘉南灌溉系統串接工程竣工通水，強化跨區水資源調度 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 雲嘉南灌溉系統串接工程竣工通水，強化跨區水資源調度 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化台灣跨區域水資源調度的韌性，農業部推動之「雲嘉南灌溉系統串接工程計畫」傳來捷報。總統賴清德、嘉義縣長翁章梁、農業部長陳駿季及農田水利署長蔡昇甫，於13日親自出席位於雲嘉交界的「北港溪渡槽」竣工通水典禮。現場與在地農民共同見證全國最大水庫「曾文-烏山頭水庫」與全國最長河川「濁水溪」水資源的正式串聯，宣告跨區灌溉水源調度機制全面啟動。

▲▼ 雲嘉南灌溉系統串接工程竣工通水，強化跨區水資源調度 。（圖／嘉義縣政府提供）

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賴總統於典禮中表示，這項跨越 465 公尺北港溪的艱巨工程，原預估需時 5 年，在各單位通力合作與全力趕工下，大幅縮短至 2 年 10 個月即完工。工程不僅修復舊有圳道，更在圳旁植樹、設置自行車道，展現政府對農業基礎建設與生態景觀的重視。

▲▼ 雲嘉南灌溉系統串接工程竣工通水，強化跨區水資源調度 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業部指出，該工程每日可穩定輸送 34.5 萬噸農業用水。結合雲林濁幹線 12 座帶狀蓄水池，以及嘉義、台南南北幹線的調度操作，每年將增加約 7,000 萬公噸的彈性運用水量，有效降低雲嘉南平原共 7.45 萬公頃農田的停灌風險，為國家糧食安全築起堅實防線。

▲▼ 雲嘉南灌溉系統串接工程竣工通水，強化跨區水資源調度 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁感佩中央對地方農業的照顧，他強調：「對農民來說，水就是財。」這座「世紀大工程」解決了長久以來水源不穩的隱憂，讓農民更有信心投入耕作。

此外，該計畫亦兼具環保與觀光效益。農水署長蔡昇甫說明，北港溪渡槽橋面特別規劃供自行車騎行，並串聯長達 105 公里的水圳綠道，讓全民能在渡槽上俯瞰雲嘉南平原的四季風光。此計畫成功將原本夜間流向大海的川流水儲存於帶狀蓄水池，轉化為日間穩定供水量能，實現了資源利用極大化。

▲▼ 雲嘉南灌溉系統串接工程竣工通水，強化跨區水資源調度 。（圖／嘉義縣政府提供）

這項工程的完工，象徵台灣邁向更具韌性的農業轉型，不僅穩定農民生計，更讓雲嘉南地區成為兼具生產、生活、生態的永續農業示範區。

▲▼ 雲嘉南灌溉系統串接工程竣工通水，強化跨區水資源調度 。（圖／嘉義縣政府提供）

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