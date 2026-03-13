送3000元威士忌賄選！陳重文父子各判5月　「選前1天拜訪」成鐵證

▲北市議員陳重文與父親涉嫌以價值約3000元的威士忌禮盒賄選，一審遭士林地院各判處有期徒刑5月。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台北市議員陳重文與父親、北投區農會理事長陳思宗，被控在農會選舉期間以威士忌禮盒向具投票權的理事「拉票」，遭檢方依《農會法》起訴。士林地方法院13日作出一審簡易判決，認定兩人構成交付財物賄選罪，分別判處有期徒刑5月，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日，案件仍可上訴。

送威士忌禮盒拉票 選後當上理事長

判決指出，陳思宗曾任北投區農會理事與監事，為爭取當選第15屆農會理事及理事長，於2024年12月31日選舉前夕，由陳重文準備市價約2500至3000元的威士忌禮盒，兩人一同登門拜訪具投票權的理事，並贈送禮盒，希望對方在理事長選舉中支持陳思宗。

之後北投區農會於2025年2月25日召開會員代表大會，選出9名理事，其中包括陳思宗；同年3月7日再召開理事會，以無記名投票方式選出理事長，最後由陳思宗當選。

▲陳重文爸爸陳思宗。（圖／記者黃宥寧攝）

法院：破壞選舉公平 父子構成共同正犯

士林地院審理認為，陳思宗與陳重文為爭取選舉支持，以交付財物方式向具有投票權者行賄，已破壞選舉公平競爭機制並敗壞社會風氣。兩人分工準備並交付禮盒，具有犯意聯絡與行為分擔，因此依《農會法》交付財物罪論以共同正犯。

法院指出，其中鄭姓理事以受賄意思收受禮盒，因此構成交付賄賂；至於吳姓與何姓理事則因礙於情面收下，另有一名理事未實際取得禮盒，因此相關行為僅能認定為「行求財物」。不過整體行為仍屬賄選型態的集合犯，因此最終僅論以交付財物一罪。

父子坦承犯行 洋酒禮盒宣告沒收

法官審酌兩人犯後已坦承犯行，並考量案件整體危害程度，因此各判處5月有期徒刑，並諭知可易科罰金。至於本案用於賄選的洋酒禮盒，雖部分已退還或未實際收取，但因屬供犯罪使用之物，仍依法宣告沒收，若無法沒收則追徵其價額。

本案起初由檢調接獲檢舉後展開調查。陳思宗與陳重文曾辯稱，送禮只是年節禮節性往來，並非為了賄選。不過檢方認為送禮對象皆具投票權且集中在選前一天拜訪，已具有「行求投票」意圖，因此提起公訴，士林地院最終作出上述判決。