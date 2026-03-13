打造暢行路網　桃園草漯三處重劃區毗鄰道路開闢工程動工

位於桃園青埔、來自日本的新都會型水生公園Xpark(台灣橫濱八景島公司)，於日前接待一批來自台灣國際兒童村的村民和孩童，透過專業的導覽，兒童村的村民們不僅近距離沉浸在海洋生物面前，在館內也觀察到包括海草復育與珊瑚斷肢修復等扣合聯合國永續發展目標SDGs中的永續內容，認識維護海洋生態的重要。