打造暢行路網　桃園草漯三處重劃區毗鄰道路開闢工程動工

▲桃園草漯三處重劃區毗鄰道路開闢工程動工。（圖／市府提供）
記者楊淑媛／桃園報導
桃園市長張善政13日，出席觀音區「草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃毗鄰道路開闢工程第一區及第三區開工動土典禮」表示，近年來觀音草漯地區因周邊企業工廠聚集、就業機會增加，加上航空城拆遷戶移入，帶動人口成長與住宅及生活機能快速發展。
市府目前在草漯地區推動6處市地重劃單元，其中4處為公辦、2處為自辦。隨著重劃區住宅陸續興建，市府也同步完善周邊道路等交通基礎建設，預計於後（117）年完工啟用，進一步帶動觀音整體發展。
▲學文一街127巷施工前與完工後。（圖／市府提供）
張善政進一步說明，過去部分重劃區工程以道路中心線為界施工，造成部分路段僅完成半幅道路，影響交通順暢與區域發展。因此市府編列近4億元經費推動毗鄰道路開闢工程，補齊未完成路段，完善區域交通路網，為草漯地區長遠發展奠定紮實基礎。
工務局表示，草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃毗鄰道路開闢工程中，第六區已於去（114）年1月完工通車。本次開工為第一區及第三區工程，其中第一區將開闢道路與排水設施約729公尺、共同管道約796公尺；第三區道路與排水設施約352公尺、共同管道約391公尺。工程總經費約3.8億元（含工程費1.4億元、用地費2.4億元），預計於後年完工後將可補齊道路斷點，提升通行效率與行車安全。
▲草漯毗鄰道路開闢工程位置。（圖／市府提供）
工程設計整合市地重劃道路之平面、縱斷及橫斷配置，路面結構採AC瀝青混凝土鋪面，並同步設置完善排水系統及共同管道，整合電力、電信、路燈及水務等管線設施，以確保道路品質與使用安全。完工後，草漯第一區、第三區及第六區周邊計畫道路系統將更加完整，有效提升整體通行效率與行車安全，改善交通動線、降低行車風險。
包括市議員吳進昌、許更生、市府工務局長汪在宙、地政局長蔡金鐘、新建工程處長呂紹霖、觀音區長劉草典等均一同出席。
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