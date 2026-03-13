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國2東向大湳段7車追撞釀6傷　大貨車疑未注意車前壅塞追撞6部肇禍

▲國道2號東向16.7K處今天下午傳出7車追撞事故。（圖／翻攝國道即時路況）

▲國道2號東向16.7K處今天下午傳出7車追撞事故。（圖／翻攝國道即時路況）

記者沈繼昌／桃園報導

國道2號東向16.7公里處大湳路段今（13）日下午發生7車追撞嚴重事故，國道六隊據報會同警消到場處理，共有7車發生追撞，造成6人受傷送醫治療，事故現場一度全線封閉搶救。警方初步查出，疑似大貨車未注意前方壅塞碰撞前方6車肇事，所幸受傷6人僅受輕傷，6名駕駛皆無飲酒情形，至於肇事原因與損失仍待進一步調查釐清。

▲國道2號東向16.7K處今天下午傳出7車追撞事故，國道警方一度封閉東向車道全力救援。（圖／翻攝國道即時路況）

▲國道2號東向16.7K處今天下午傳出7車追撞事故，國道警方一度封閉東向車道全力救援。（圖／翻攝國道即時路況）

國道六隊勤指中心於今天下午3時50分許接獲通報，國道2號東向16.8公里處發生交通事故，53歲許姓男子駕駛大貨車行駛外側車道，行經事故地點疑似未注意前方壅塞，煞車不及碰撞前方包括2輛小貨車、4輛自小客車肇事，其中大貨車因而側翻。

▲國道2號東向16.7K處今天下午傳出7車追撞事故，現場一片狼藉。（圖／國道六隊提供）

▲國道2號東向16.7K處今天下午傳出7車追撞事故，現場一片狼藉。（圖／國道六隊提供）

國道六隊會同桃園市消防局第一大隊中路分隊到場處理，所幸現場6人僅受輕傷，意識皆清楚，其中3人送桃園聖保祿醫院、3人送衛福部桃園醫院檢傷，各車駕駛均無飲酒情形。事故現場於5時36分完成排除，但現場車陣長達5公里，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清。

▲國道2號東向16.7K處今天下午傳出7車追撞事故，肇事大貨車側翻。（圖／國道六隊提供）

▲國道2號東向16.7K處今天下午傳出7車追撞事故，肇事大貨車側翻。（圖／國道六隊提供）

國道六隊呼籲，用路人行車務必提高警覺，若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易導致未注意車前狀況而肇事，若肇事致人於重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照之處分。應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，隨時注意車前狀況，以確保自身與他人行車安全。

▲國道2號東向16.7K處今天下午傳出7車追撞事故，被碰撞自小客車嚴重損毀。（圖／國道六隊提供）

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