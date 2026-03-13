桃園市議會開議　議長邱奕勝盤點張善政三年施政成果

▲桃園市議會開議，邱奕勝盤點張善政三年施政成果。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會第3屆第7次定期大會，13日舉行開幕典禮迄5月20日。議長邱奕勝表示，本次定期大會適逢市長張善政就職滿三週年，是檢視市府施政成果的重要時刻。回顧過去三年，市府團隊在婦幼與教育政策，以及經濟與產業發展等面向均展現階段性成果，期許市府團隊讓已規劃政策落實，桃園發展更好。

邱奕勝指出，在婦幼與教育政策方面，市府成立婦幼發展局，推動國中小營養午餐免費，以及近期推出的「生生喝鮮乳」政策，使桃園在全台友善城市評比中始終維持領先地位；在經濟與產業發展上，桃園善用國門優勢與完整產業鏈，結合航空城開發與產業園區擴建，創造大量就業機會，也帶動人口持續成長。2025年桃園不僅遷入人口為全台第一，也是六都中生育率最高、平均年齡最年輕的城市。

邱奕勝也強調，議會除了肯定市府努力，也必須適時提出提醒與監督。首先在交通建設方面，捷運綠線北段預計將於今年底通車，是市民高度期待的重要里程碑，但捷運工程施工期間造成的交通阻塞及行人空間破碎等問題，市府仍須持續強化施工品質與工期控管，同時加速後續延伸線推動進度，讓市民能早日享受完善的軌道交通服務。

在居住政策方面，邱奕勝表示，目前桃園已有多處社會住宅興建中，市府應嚴格把關工程品質，確保未來交屋時能真正符合年輕家庭與弱勢族群需求，讓市民有感。其中，「可負擔住宅」是桃園重要創舉，也是未來居住政策的核心重點，必須全力推動成功，落實居住正義。

針對近期國際局勢，邱奕勝指出，從先前俄烏戰爭到近期美伊衝突升溫，都引發國際油價與大宗物資價格的劇烈波動，相關連鎖反應可能引發通膨壓力，並推升國內物價與工程營建成本。桃園身為台灣重要的工業重鎮與物流樞紐，勢必首當其衝，因此市府團隊必須未雨綢繆，提早研擬因應方案。

邱奕勝提醒，無論是協助產業因應衝擊、調整社會福利預算的韌性，或是重大公共工程面對成本上升的應變機制，市府都應提出完整預案，避免物價壓力影響市民家庭生計。又，桃園正處於捷運網絡串聯、航空城開發與城市結構重組的重要轉型階段，期盼在接下來的會期中，議員同仁能以市民利益為優先，不分黨派，以公正客觀立場反映基層民意，理性審議各項政策與法案，讓市政決策更加周延。議會也將持續善盡監督責任，為市民把關，與市府共同為桃園長遠發展奠定穩固基礎。