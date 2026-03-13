　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市議會開議　議長邱奕勝盤點張善政三年施政成果

▲邱奕勝期桃園交通與居住政策持續精進

▲桃園市議會開議，邱奕勝盤點張善政三年施政成果。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會第3屆第7次定期大會，13日舉行開幕典禮迄5月20日。議長邱奕勝表示，本次定期大會適逢市長張善政就職滿三週年，是檢視市府施政成果的重要時刻。回顧過去三年，市府團隊在婦幼與教育政策，以及經濟與產業發展等面向均展現階段性成果，期許市府團隊讓已規劃政策落實，桃園發展更好。

邱奕勝指出，在婦幼與教育政策方面，市府成立婦幼發展局，推動國中小營養午餐免費，以及近期推出的「生生喝鮮乳」政策，使桃園在全台友善城市評比中始終維持領先地位；在經濟與產業發展上，桃園善用國門優勢與完整產業鏈，結合航空城開發與產業園區擴建，創造大量就業機會，也帶動人口持續成長。2025年桃園不僅遷入人口為全台第一，也是六都中生育率最高、平均年齡最年輕的城市。

邱奕勝也強調，議會除了肯定市府努力，也必須適時提出提醒與監督。首先在交通建設方面，捷運綠線北段預計將於今年底通車，是市民高度期待的重要里程碑，但捷運工程施工期間造成的交通阻塞及行人空間破碎等問題，市府仍須持續強化施工品質與工期控管，同時加速後續延伸線推動進度，讓市民能早日享受完善的軌道交通服務。

在居住政策方面，邱奕勝表示，目前桃園已有多處社會住宅興建中，市府應嚴格把關工程品質，確保未來交屋時能真正符合年輕家庭與弱勢族群需求，讓市民有感。其中，「可負擔住宅」是桃園重要創舉，也是未來居住政策的核心重點，必須全力推動成功，落實居住正義。

針對近期國際局勢，邱奕勝指出，從先前俄烏戰爭到近期美伊衝突升溫，都引發國際油價與大宗物資價格的劇烈波動，相關連鎖反應可能引發通膨壓力，並推升國內物價與工程營建成本。桃園身為台灣重要的工業重鎮與物流樞紐，勢必首當其衝，因此市府團隊必須未雨綢繆，提早研擬因應方案。

邱奕勝提醒，無論是協助產業因應衝擊、調整社會福利預算的韌性，或是重大公共工程面對成本上升的應變機制，市府都應提出完整預案，避免物價壓力影響市民家庭生計。又，桃園正處於捷運網絡串聯、航空城開發與城市結構重組的重要轉型階段，期盼在接下來的會期中，議員同仁能以市民利益為優先，不分黨派，以公正客觀立場反映基層民意，理性審議各項政策與法案，讓市政決策更加周延。議會也將持續善盡監督責任，為市民把關，與市府共同為桃園長遠發展奠定穩固基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳天仁再婚　老公背景曝光！
陳重文父子涉賄選　判決出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

Xpark 水生公園打造海洋教育新體驗　引領孩童認識SDGs

全台敲碗也留不住！　翁章梁幽默回應「台灣燈會不延期」：回歸本業服務大眾

桃園市議會開議　議長邱奕勝盤點張善政三年施政成果

打造暢行路網　桃園草漯三處重劃區毗鄰道路開闢工程動工

桃園草漯重劃區毗鄰道路動工　張善政：逐步完善觀音交通網

雲林交通事故死亡人數下降　縣府：行人安全將全面盤點改善

撕下問題少年標籤　金門「漂丿少年家」助叛逆青春靠岸

全大運5月中央大學開賽　主題曲、吉祥物首亮相

竹市女童軍222懷念日大會登場　高虹安勉女孩自信發光

真實產線搬進大學　矽品與亞洲大學培育AI封測人才

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

連環殺人犯的童年警訊！正視精神疾病、毒品與社會安全網的破口｜Ruby 盧春如｜美國加州食人魔案｜《我在案發現場》

執勤後掉包！A走手槍+11發實彈　保二離職警遭搜索拘提

婦被喪屍毒駕撞死頭七招魂　3幼子跪地痛哭：跟我們回家

狂奔畫面曝！保二離職警模型槍換真槍　移送北檢一下車就跑

林依晨爆太入戲「無視金士傑」　金馬獎摃龜：反正遲早的！

Xpark 水生公園打造海洋教育新體驗　引領孩童認識SDGs

全台敲碗也留不住！　翁章梁幽默回應「台灣燈會不延期」：回歸本業服務大眾

桃園市議會開議　議長邱奕勝盤點張善政三年施政成果

打造暢行路網　桃園草漯三處重劃區毗鄰道路開闢工程動工

桃園草漯重劃區毗鄰道路動工　張善政：逐步完善觀音交通網

雲林交通事故死亡人數下降　縣府：行人安全將全面盤點改善

撕下問題少年標籤　金門「漂丿少年家」助叛逆青春靠岸

全大運5月中央大學開賽　主題曲、吉祥物首亮相

竹市女童軍222懷念日大會登場　高虹安勉女孩自信發光

真實產線搬進大學　矽品與亞洲大學培育AI封測人才

3/14限定！新莊光雕河廊「闖關送好禮」　陽明山紫藤花架音樂會

得票率99%出任中選會主委　游盈隆承諾：我絕不偏袒任何政黨

【遭肉搜炎上】好市多化妝台「全都我的」她整排掃光還擋人

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

北區國稅局詳解　醫藥費扣除與保險給付規定

雙桶屍徐德益主張復歸報告「無證據力」

台南藝術博覽會開幕在即黃偉哲出席新藝獎頒獎典禮

不知父親已過世仍徒步尋父　警護送63歲男返家

家樂福超市台南文賢店開幕400坪複合賣場搶攻北區生活圈

冒名失聯飛官發不實訊息　當事人找到了

植樹節種下永續新希望　新北攜產官學打造校園生態灌叢

台南佳里透天厝煮食不慎冒煙消防11車出動幸未釀災

路霸佔路可罰2400元　

高雄首座半室內親子樂園拚6月完工

文化部補助1200萬推「藝出台貳十」訪視台南淺山看見山區翻轉契機

人妻控小三與夫外遇產子南院判侵害配偶權賠40萬

迎植樹節！　中原大學校園種杜鵑花

更多熱門

相關新聞

新莊920戶社宅決標！ 近捷運輔大站、輕軌

新莊920戶社宅決標！ 近捷運輔大站、輕軌

位於新北市新莊區的「塭仔圳青年社會住宅」統包工程已在日前決標，據了解該案總經費約68.3億元，預計在明（2027）年上半年開工，未來可提供在地920戶居住單元及570個以上的汽車停車位。

最新財產申報！最斜槓議員詹江村身家驚人　投資水族館、幼兒園

最新財產申報！最斜槓議員詹江村身家驚人　投資水族館、幼兒園

台中「150家金雞母」組成　建商卡位重壓文心路

台中「150家金雞母」組成　建商卡位重壓文心路

雲林首棟社會住宅「斗六好室」招租　96戶提供安心居住

雲林首棟社會住宅「斗六好室」招租　96戶提供安心居住

台東社宅3/9申請開放！　189戶供3房型

台東社宅3/9申請開放！　189戶供3房型

關鍵字：

桃園市議會捷運綠線婦幼政策社會住宅邱奕勝

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

陳天仁宣布結婚！

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

台中女遭男友砍殺傷重不治　

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

更多

最夯影音

更多
卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬

卓榮泰今秀赴日看球4單據　整趟旅程花近214萬
地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

地下隧道排滿「飛彈、無人機」！　伊朗威脅油價飆破200美元

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

明晨最冷降溫探9℃！下周中南部飆30度

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

問界推銷員嗆豐田車主被炎上

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面