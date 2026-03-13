全台敲碗也留不住！　翁章梁幽默回應「台灣燈會不延期」：回歸本業服務大眾

▲▼明華園大戲閃耀嘉義燈會。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



2026 台灣燈會進入最後倒數三天，高潮迭起的藝文饗宴持續上演！13日晚間，台灣戲劇瑰寶「明華園戲劇總團」於燈會主舞台震撼登場，帶來經典大戲《花燈六百年》。這部結合傳統身段與現代舞台科技的鉅作，不僅重現了跨越時空的文化印記，也讓嘉義縣政特區在燈海中增添了濃厚的傳統藝術韻味。

創立於 1929 年的明華園總團，以近百年的深厚功底，長期扮演台灣文化大使的角色。此次受邀演出的《花燈六百年》，故事從元末戰亂延伸至現代燈會，透過一名小學生的時空穿越，串聯起六百年的花燈文化命脈。舞台場景在古戰場與現代夜景間切換，象徵著「燈火不滅、文化長明」的傳承精神。

嘉義縣長翁章梁親臨現場觀賞，對明華園的精彩演出給予高度肯定。他感性表示，感謝明華園睽違七年後，特別為了嘉義燈會再次重現這部經典，讓傳統歌仔戲在國際級燈會舞台上綻放光采，也讓現場觀眾在賞燈之餘，能深度感受台灣傳統藝術的生命力。

在欣賞演出後的聯訪中，翁章梁針對近日網路瘋傳希望燈會「延期」的要求給出了最終答案。他開玩笑說，自己每天在網路上「海巡」看民意，壓力大到聲音都越來越沙啞，「雖然看到民眾玩得開心最重要，但我們必須面對現實。」

翁章梁正式回應，燈會確定不延期。他強調：「台灣燈會天天都精彩，但我們的工作人員也天天都辛苦。」他進一步展現幽默與理性，指出縣政府的核心職能並非長期辦理節慶，而是應回歸辦公室，好好服務縣民，「縣府的主要工作不是辦燈會，而是服務民眾，再操下去同仁真的會出問題。」

隨著官方確定如期閉幕，嘉義縣政府呼籲還未親臨現場的民眾，務必把握最後三天的展期。除了璀璨的主燈秀與熱門的「脆友推薦美食」外，像明華園這類高水準的藝文演出，更是燈會不容錯過的文化亮點。