Xpark 水生公園打造海洋教育新體驗　引領孩童認識SDGs

▲Xpark 水生公園打造海洋教育新體驗。（圖／Xpark 提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園青埔、來自日本的新都會型水生公園Xpark（台灣橫濱八景島公司），於日前接待一批來自台灣國際兒童村的村民和孩童，透過專業的導覽，兒童村的村民們不僅近距離沉浸在海洋生物面前，在館內也觀察到包括海草復育與珊瑚斷肢修復等扣合聯合國永續發展目標SDGs中的永續內容，認識維護海洋生態的重要。

尤其是，村民和孩童們，將隨手容易取得的玻璃飲料瓶，華麗轉身後成為一小小水族微觀的生態瓶，內含有生態鏈與光合作用、呼吸作用間與水草與水族生物間的相互作用與連結，將課本中所學習的學理知識化為實作課程，孩童在課程體驗過程中此起彼落的驚呼著：「原來如此！」興奮不已。

▲Xpark成立的桃園市海龜保育教育暨救傷中心。（圖／Xpark 提供）

Xpark為日本橫濱八景島株式會社所經營首座海外都會型水族館，自2020年開館迄今，沿襲著集團理念與公司經營方針，一直以寓教於樂之初衷，創建動機與環境，讓海洋體驗與學習是不分年齡層皆可找尋到屬於自己的部分。

除了持續與各界關切社會福利與進行社會關懷外，近年更發揮企業ESG的精神，積極與其他企業包含；與中華航空共同關心桃園復興區偏鄉學校之海洋教育以及與建興儲存科技公司合作讓音樂療育與海洋生物療育的結合，安排在水族館內進行豎琴演奏的創舉，讓來自新北市貢寮區梗枋臨海學校全校師生都能夠將每天上學放學都能看到的海洋，卻依舊有沉浸在海洋之美與奧祕的感動中。

無論是偏鄉學校或是臨海學校，透過到訪Xpark所成立的桃園市海龜保育教育暨救傷中心，不僅可從擱淺救護之案例中，了解正確海龜物種的知識外，也能學習到海洋廢棄物對於海洋生物潛在之傷害，也能在潮間池與後場空間中觀察到台灣海洋所關注物種三棘鱟，也有機會從蛻殼之標本中了解到外觀特性等機會，更重要的都能從相關觀察中與國際保育進行接軌。不只是水族館 共同打造桃園海洋環教永續地標。