宜蘭毒駕奪命！暖心女老師慘死　23歲黑歷史男出院直送羈押

▲23歲林姓賓士男吸毒載19歲妻出門，猛撞自小客車奪一命。（圖／（圖／翻攝自《林男臉書》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市中山路三段、幸福路口5日晚間發生奪命車禍！一名59歲鍾姓小學老師駕車遭23歲林姓駕駛毒駕高速撞上，整台車瞬間只剩一半，鍾女送醫搶救不治。據了解，鍾姓老師個性樂於助人，經常幫助弱勢、對同校外籍老師也極為照顧，死訊傳出後，令親友、校方心碎。而林男黑歷史曝光，他不僅有毒品前科，還曾涉砍人案。林男受傷頭部、肺腫脹，在加護病房治療後，今（13）日身體狀況恢復後解送宜蘭地檢署進行複訊，檢方以有逃亡之虞之羈押原因與必要，向法院聲請羈押獲准。

宜蘭地檢署表示，3月5日晚間發生於宜蘭市中山路之毒駕致死案件，檢察官已於同月6日督同法醫師完成相驗，肇事者林男雖經警方當場予以逮捕，然因交通事故受傷送醫急救，檢察官指示警方於醫院進行戒護，林男於今（13）日身體狀況恢復後，由檢方進行複訊。

經檢察官偵訊後，認林男涉犯刑法第185條之3第2項、第1項服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛致人死亡罪嫌重大，且有逃亡之虞之羈押原因與必要，依法向法院聲請羈押獲准。

案發後林男黑歷史曝光，他不僅是毒品列管人口，還曾在2022年間因為幫朋友助陣，被依照幫助犯傷害致人重傷罪，判處1年7月有期徒刑。當時林男赴朋友的約，前往宜蘭縣一間超商外空地助勢，而林男朋友一路持開山刀追砍一名謝姓男子，當場將人砍成重傷。謝男經救治過後，仍受有右手肘活動10度到100度，右大姆指伸指無力等重大傷害。

而一行七人犯案後分乘2部自小客車離開現場。林男與其他友人將車輛停放在新北市三重疏洪道的停車場後，轉搭計程車前往摩鐵躲避追緝，最後仍遭警方拘提到案。雖然林男辯稱，自己當天雖然有去現場，但沒有拿刀、沒有砍、打謝男，發生衝突時他並未跟著衝過去，而是在旁邊看，在停車的地方等，但法院勘驗相關事證後，認定他有幫忙，將他判刑。