好市多隱藏版福利！選對時段逛「食物爽吃」　會員：不是天天有

▲好市多有跟食物銀行合作，打烊前也會有提供試吃，盡量減少食物浪費。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／柯振中報導

美式賣場好市多（Costco）主打大份量商品，經常吸引家庭客群採購，也讓不少人好奇賣場未售完的食物會如何處理。近日有網友分享，好市多其實會透過食物銀行計畫捐贈部分食品給弱勢族群，另外還會在打烊前提供試吃，盡量減少食物浪費，引發不少會員討論。

剩食若符合標準 將捐食物銀行

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」表示，自己過去曾在大賣場打工，依照多數業者的做法，熟食或烘焙商品若下架，通常因食品安全考量會直接處理掉，不會轉送其他單位。

不過她透露，好市多其實有跟食物銀行合作，將部分仍符合食安標準、尚未過期的食品捐贈給社福機構，希望讓有需要的人能獲得食物資源，也讓原本可能被浪費的食品獲得更好的利用。

▲好市多有跟食物銀行合作，打烊前也會有提供試吃，盡量減少食物浪費。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



打烊前可能變試吃品 一堆會員認證

除了捐贈食物銀行外，也有部分即將下架的食品會轉為試吃品。原PO表示，賣場有時會在接近打烊時提供給顧客品嚐，進一步減少食物浪費的狀況。

不少會員分享親身經驗，曾在晚上時段遇過壽司、麵包或其他熟食被拿出來試吃，有人表示曾碰過鮭魚握壽司一次一顆正常大小，也有人說看到整盒壽司被分給排隊的客人。

網讚減少浪費 鬆口曝「試吃加碼」時段

貼文曝光後引發討論，許多網友認為這樣的做法能降低食物浪費，也能幫助需要的人。有會員指出，大型企業若能妥善處理剩餘商品，對減少浪費確實有幫助。

也有人提醒，打烊前出現試吃並非每天都有，不過部分人表示曾在晚上8、9點左右遇過相關情況，因此若剛好在該時段逛賣場，可能就會碰上這種「試吃加碼」的好康。