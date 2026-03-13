　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多隱藏版福利！選對時段逛「食物爽吃」　會員：不是天天有

▲▼好市多,結帳,推車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲好市多有跟食物銀行合作，打烊前也會有提供試吃，盡量減少食物浪費。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／柯振中報導

美式賣場好市多（Costco）主打大份量商品，經常吸引家庭客群採購，也讓不少人好奇賣場未售完的食物會如何處理。近日有網友分享，好市多其實會透過食物銀行計畫捐贈部分食品給弱勢族群，另外還會在打烊前提供試吃，盡量減少食物浪費，引發不少會員討論。

剩食若符合標準　將捐食物銀行

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」表示，自己過去曾在大賣場打工，依照多數業者的做法，熟食或烘焙商品若下架，通常因食品安全考量會直接處理掉，不會轉送其他單位。

不過她透露，好市多其實有跟食物銀行合作，將部分仍符合食安標準、尚未過期的食品捐贈給社福機構，希望讓有需要的人能獲得食物資源，也讓原本可能被浪費的食品獲得更好的利用。

▲▼好市多,結帳,推車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲好市多有跟食物銀行合作，打烊前也會有提供試吃，盡量減少食物浪費。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

打烊前可能變試吃品　一堆會員認證

除了捐贈食物銀行外，也有部分即將下架的食品會轉為試吃品。原PO表示，賣場有時會在接近打烊時提供給顧客品嚐，進一步減少食物浪費的狀況。

不少會員分享親身經驗，曾在晚上時段遇過壽司、麵包或其他熟食被拿出來試吃，有人表示曾碰過鮭魚握壽司一次一顆正常大小，也有人說看到整盒壽司被分給排隊的客人。

網讚減少浪費　鬆口曝「試吃加碼」時段

貼文曝光後引發討論，許多網友認為這樣的做法能降低食物浪費，也能幫助需要的人。有會員指出，大型企業若能妥善處理剩餘商品，對減少浪費確實有幫助。

也有人提醒，打烊前出現試吃並非每天都有，不過部分人表示曾在晚上8、9點左右遇過相關情況，因此若剛好在該時段逛賣場，可能就會碰上這種「試吃加碼」的好康。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票
快訊／環太平洋發生規模6.3「極淺層地震」！
快訊／美股開紅盤！道瓊勁揚330點　台積電ADR漲近2%
20多歲瘦妹竟「重度脂肪肝」！　醫揭3習慣害體脂狂飆41%
預告對伊朗強烈打擊！川普：若有必要，將護航船隻通過荷莫茲海峽
快訊／台中女遭男友砍殺傷重死亡　家屬聞噩耗南下悲赴醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／今彩539頭獎開出3注！　800萬落在3縣市

好市多隱藏版福利！選對時段逛「食物爽吃」　會員：不是天天有

華航台北飛廣島班機疑重落地　返程延誤逾6小時…另派班機載客

快訊／台鐵「台中港＝清水」邊坡火警！列車暫改單線雙向行車

台鐵邊坡火災「只距離軌道30公尺」　台中港=清水單線行車

清明返鄉更方便！　台中—金門航線3／16開放訂位

植物其實看得到你！專家：隨時監測環境，還會「借刀殺人」

哈佛追蹤80年　發現幸福長壽的關鍵不是財富、也不是基因

攔計程車「車程5分鐘」司機一路狂罵：早知道不載了！釣一票苦主

明晨局部剩8度　周末回暖好天氣

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

快訊／今彩539頭獎開出3注！　800萬落在3縣市

好市多隱藏版福利！選對時段逛「食物爽吃」　會員：不是天天有

華航台北飛廣島班機疑重落地　返程延誤逾6小時…另派班機載客

快訊／台鐵「台中港＝清水」邊坡火警！列車暫改單線雙向行車

台鐵邊坡火災「只距離軌道30公尺」　台中港=清水單線行車

清明返鄉更方便！　台中—金門航線3／16開放訂位

植物其實看得到你！專家：隨時監測環境，還會「借刀殺人」

哈佛追蹤80年　發現幸福長壽的關鍵不是財富、也不是基因

攔計程車「車程5分鐘」司機一路狂罵：早知道不載了！釣一票苦主

明晨局部剩8度　周末回暖好天氣

快訊／今彩539頭獎開出3注！　800萬落在3縣市

12強資格賽分組出爐！中國、西班牙主辦　台灣拚衛冕爭奧運門票

椅子樂團人氣超高「4000張門票秒殺完售」！　還請到金馬女星拍MV

快訊／智利外海發生規模6.3「極淺層地震」！尚未傳出傷亡

直擊／BOYNEXTDOOR跳得太嗨！安可出意外　他當場破褲：不要上傳照片

連晨翔遭劉品言醜照復仇　「女兒被拍成禿頭」他傻眼：別惹另一半

億元級翡翠與趙無極巔峰作降臨微風南山　保利香港2026春拍預展閃耀台北

快訊／美股開紅盤！道瓊勁揚330點　台積電ADR漲近2%、Adobe卻暴跌

好市多隱藏版福利！選對時段逛「食物爽吃」　會員：不是天天有

把《Wii Sports》和轟炸伊朗影像混剪　白宮自豪：曝光超過20億次

脫口「討厭男友用三星手機」　《單身》宋智雅失言遭網轟

生活熱門新聞

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

E級名媛出軌「劉雨柔前夫」被抓包　傳下跪掌嘴求饒

「天然瘦瘦針」曝光！營養師點名5食物

住一晚破萬「玩到11點才回飯店」　台人曝1句真心話

出國注意！代購6類保健品恐觸法　最重罰200萬

AV女優被酸　貼三上悠亞啦啦隊照反擊

新北市政府「封鎖MissAV網站」原因曝

快訊／14縣市低溫特報！急凍跌破10度

國道抓時速94「未保持車距」　網轟：先抓烏龜車

MissAV涉性影像外流「封鎖1天復活」　衛福部：再上架就再封

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆

即／高雄3/22大停水12hrs　範圍曝光

更多熱門

相關新聞

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆

好市多799元梳妝台「紅什麼？」　一票家長讚爆

美式賣場好市多（Costco）近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」，內含附燈化妝鏡、吹風機及多樣仿真配件，引爆會員們瘋搶。不少人好奇，「這個化妝台在紅什麼？」就有網友分享，梳妝台的質感爆炸好，燈泡會亮燈，還有吹風機、化妝品等等，而且價格很親民。

好市多挨告　要求關稅退費給會員

好市多挨告　要求關稅退費給會員

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

好市多食物賣不完怎辦？1時間去可免費狂吃

好市多食物賣不完怎辦？1時間去可免費狂吃

關鍵字：

好市多食物銀行食物浪費試吃弱勢助益

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

陳天仁宣布結婚！

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

WBC超級預測王／300項好禮等你拿

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面