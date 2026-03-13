美女直播主頭貼變私密照　男粉得手63萬…還威脅：跟我上床半年

▲女直播主報警提告，案件因此曝光。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者曾羿翔／綜合報導

台中一名男子阿強（化名）結識一名女直播主後，利用彼此信任關係取得對方性影像，之後竟以外流照片為由恐嚇勒索金錢。台中地方法院審理認定，阿強不僅向女直播主索討63萬元，還將她的性影像設為直播帳號大頭貼供人觀看，最終依恐嚇取財罪判刑9月，另依未經同意散布性影像罪判刑4月，可易科罰金，全案仍可上訴。

認識於直播平台 女直播主交出帳密

判決指出，阿強過去曾有詐欺前科，2022年間透過直播平台認識該名女直播主。女直播主為經營粉絲與提升直播業績，逐漸信任阿強，甚至將直播帳號密碼交給對方協助管理，並依其要求傳送性影像。未料雙方關係在2023年8月破裂後，阿強竟開始以外流私密照作為威脅手段，向女直播主勒索金錢。

傳訊威脅外流照片 4天內逼出63萬元

判決指出，阿強多次傳送恐嚇訊息給女直播主，要求匯款到指定帳戶，甚至揚言要在直播圈公開她的私密照片與性影像，對話包括「8萬什麼時候匯款，你沒幫我，我今天一樣上傳照片」、「我會讓全直播界玩家知道妳的私密照跟半年約定跟我上床」。女直播主因擔心私密影像遭外流，短短4天內籌措並匯款共63萬元給阿強。

錢得手仍不罷休 竟把私密照設為帳號頭貼

然而阿強得手後仍未停止行為，甚至登入女直播主的直播帳號，將帳號大頭貼更換為女直播主的私密影像，供不特定網友點擊觀看。最終女直播主忍無可忍報警提告，案件因此曝光。

法院認定恐嚇取財與散布性影像 判刑並沒收63萬

台中地院審理認為，阿強濫用與被害人之間的信任關係，以公開私密照片威脅索財，嚴重侵害被害人財產權與隱私權，且犯後雖坦承犯行，但未與被害人和解或賠償。法院因此依恐嚇取財罪判處阿強有期徒刑9月；另就未經同意以網路供人觀覽性影像部分，判處4月徒刑，可易科罰金。法院同時宣告沒收犯罪所得63萬元，以及相關性影像電磁紀錄，全案仍可上訴。