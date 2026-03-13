把《Wii Sports》和轟炸伊朗影像混剪　白宮自豪：曝光超過20億次

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

中東局勢因美以聯軍的軍事行動持續緊繃，川普政府近期在社群媒體採取的「迷因戰」宣傳策略卻意外點燃第二戰場。白宮官方X（前身為Twitter）帳號於13日發布一段爭議影片，將任天堂經典遊戲《Wii Sports》與美軍精準轟炸伊朗的「史詩怒火行動」影像混剪，引發輿論譁然與智財權爭議。

這段引發熱議的影片以《Wii Sports》為基礎，將保齡球全倒、網球發球、高爾夫球擊球及棒球揮棒等遊戲畫面，與伊朗地面目標遭摧毀的軍事鏡頭重疊，並附上「Strike（全倒）」與「UNDEFEATED.（不敗）」等字樣。此舉引發大批網友反彈，紛紛在留言區標記素有「最強法務部」之稱的任天堂公司，批評白宮將嚴肅的戰爭行為「遊戲化」，嚴重背離任天堂傳遞快樂與連結的品牌願景。

除了《Wii Sports》，川普政府近期也頻繁將《寶可夢》、《變形金剛》、《死侍》及《絕命毒師》等流行文化元素融入政策宣傳。其中，日本熱門動畫《遊戲王》官方帳號已正式發表聲明，澄清製作團隊與相關人士從未參與或授權白宮使用其智慧財產，並強調雙方毫無關聯。儘管外界質疑白宮媒體部門「像五歲小孩在經營」，且對其侵權行為感到不解，但白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）仍強硬表示，這種非傳統的媒體策略非常成功，已創造超過20億次曝光，達成讓大眾討論「美軍徹底摧毀伊朗恐怖分子」的目的。

據《NBC》與《讀賣新聞》報導，這類迷因風格的宣傳片反映出川普第二任期對社群媒體策略的劇烈轉變，試圖透過結合熱門網路迷因來拉抬軍事行動聲勢。然而，這種將真實傷亡與聲光電玩結合的做法，已在美國國內與國際間引發「戰爭並非兒戲」的道德倫理辯論。