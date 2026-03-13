　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

把《Wii Sports》和轟炸伊朗影像混剪　白宮自豪：曝光超過20億次

▲▼美國總統川普20日在白宮召開記者會。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

中東局勢因美以聯軍的軍事行動持續緊繃，川普政府近期在社群媒體採取的「迷因戰」宣傳策略卻意外點燃第二戰場。白宮官方X（前身為Twitter）帳號於13日發布一段爭議影片，將任天堂經典遊戲《Wii Sports》與美軍精準轟炸伊朗的「史詩怒火行動」影像混剪，引發輿論譁然與智財權爭議。

這段引發熱議的影片以《Wii Sports》為基礎，將保齡球全倒、網球發球、高爾夫球擊球及棒球揮棒等遊戲畫面，與伊朗地面目標遭摧毀的軍事鏡頭重疊，並附上「Strike（全倒）」與「UNDEFEATED.（不敗）」等字樣。此舉引發大批網友反彈，紛紛在留言區標記素有「最強法務部」之稱的任天堂公司，批評白宮將嚴肅的戰爭行為「遊戲化」，嚴重背離任天堂傳遞快樂與連結的品牌願景。

除了《Wii Sports》，川普政府近期也頻繁將《寶可夢》、《變形金剛》、《死侍》及《絕命毒師》等流行文化元素融入政策宣傳。其中，日本熱門動畫《遊戲王》官方帳號已正式發表聲明，澄清製作團隊與相關人士從未參與或授權白宮使用其智慧財產，並強調雙方毫無關聯。儘管外界質疑白宮媒體部門「像五歲小孩在經營」，且對其侵權行為感到不解，但白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）仍強硬表示，這種非傳統的媒體策略非常成功，已創造超過20億次曝光，達成讓大眾討論「美軍徹底摧毀伊朗恐怖分子」的目的。

據《NBC》與《讀賣新聞》報導，這類迷因風格的宣傳片反映出川普第二任期對社群媒體策略的劇烈轉變，試圖透過結合熱門網路迷因來拉抬軍事行動聲勢。然而，這種將真實傷亡與聲光電玩結合的做法，已在美國國內與國際間引發「戰爭並非兒戲」的道德倫理辯論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 1 8366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
12強資格賽分組出爐！台灣搶奧運門票
快訊／環太平洋發生規模6.3「極淺層地震」！
快訊／美股開紅盤！道瓊勁揚330點　台積電ADR漲近2%
20多歲瘦妹竟「重度脂肪肝」！　醫揭3習慣害體脂狂飆41%
預告對伊朗強烈打擊！川普：若有必要，將護航船隻通過荷莫茲海峽
快訊／台中女遭男友砍殺傷重死亡　家屬聞噩耗南下悲赴醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／智利外海發生規模6.3「極淺層地震」！尚未傳出傷亡

把《Wii Sports》和轟炸伊朗影像混剪　白宮自豪：曝光超過20億次

預告對伊朗強烈打擊！川普：若有必要，將護航船隻通過荷莫茲海峽

川普喊「伊朗快投降」！24小時就被打臉　新領袖嗆：準備長期戰

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

白宮砲轟CNN為「假新聞」　譴責其播放伊朗領袖聲明

「含一口」飆漲16倍！櫻花妹3.5萬賣出數學參考書：有口水加持

史詩怒火進入第14天　川普告訴G7領袖「伊朗即將投降」

特斯拉駕駛乘客都睡死　直擊影片曝光

美軍證實KC-135加油機墜毀「4人死亡」　救援進行中

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

帕斯昆蒂諾狂炸3轟助義大利闖關　還對美國隊喊：不客氣

關稅海嘯又又又來了？　川普發動301調查　16國挫咧等　台灣順差數據斷檔領先　成頭號箭靶？

川普：美軍擊毀58艘伊朗艦艇！　會繼續作戰直到任務完成

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

房市變天！七都房價反轉跌4.75%　買氣創10年新低

快訊／智利外海發生規模6.3「極淺層地震」！尚未傳出傷亡

把《Wii Sports》和轟炸伊朗影像混剪　白宮自豪：曝光超過20億次

預告對伊朗強烈打擊！川普：若有必要，將護航船隻通過荷莫茲海峽

川普喊「伊朗快投降」！24小時就被打臉　新領袖嗆：準備長期戰

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

白宮砲轟CNN為「假新聞」　譴責其播放伊朗領袖聲明

「含一口」飆漲16倍！櫻花妹3.5萬賣出數學參考書：有口水加持

史詩怒火進入第14天　川普告訴G7領袖「伊朗即將投降」

特斯拉駕駛乘客都睡死　直擊影片曝光

美軍證實KC-135加油機墜毀「4人死亡」　救援進行中

快訊／今彩539頭獎開出3注！　800萬落在3縣市

12強資格賽分組出爐！中國、西班牙主辦　台灣拚衛冕爭奧運門票

椅子樂團人氣超高「4000張門票秒殺完售」！　還請到金馬女星拍MV

快訊／智利外海發生規模6.3「極淺層地震」！尚未傳出傷亡

直擊／BOYNEXTDOOR跳得太嗨！安可出意外　他當場破褲：不要上傳照片

連晨翔遭劉品言醜照復仇　「女兒被拍成禿頭」他傻眼：別惹另一半

億元級翡翠與趙無極巔峰作降臨微風南山　保利香港2026春拍預展閃耀台北

快訊／美股開紅盤！道瓊勁揚330點　台積電ADR漲近2%、Adobe卻暴跌

好市多隱藏版福利！選對時段逛「食物爽吃」　會員：不是天天有

把《Wii Sports》和轟炸伊朗影像混剪　白宮自豪：曝光超過20億次

【差點出事...】阿里山公路邊買飲料！ 幼童衝車道家長急攔下

國際熱門新聞

美國最貴航母「福特號」起火　2兵受傷

即／美軍KC-135加油機「伊拉克墜毀」

伊朗第44波攻擊射大量飛彈　鎖定美基地、第五艦隊

出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

即／美宣布「暫授權」購買俄羅斯海上石油

攔截殘骸擊中杜拜金融區　狂冒濃煙畫面曝

19歲少年買春爽完「不想付錢」！14刀砍死流鶯

特斯拉駕駛乘客都睡死　影片曝光

杜拜淪鬼城「有錢人逃光」！伊朗狂轟

日議員反對柯文哲入境　遭小草出征！發文回酸

川普談油價飆漲：美國會賺很多錢

撞人族！韓母女逛超商「遭連續衝撞」

濟州航空空難又尋獲24塊遺骨　竟被棄置1年多

更多熱門

相關新聞

川普：若有必要，將護航船隻通過荷莫茲海峽

川普：若有必要，將護航船隻通過荷莫茲海峽

美伊衝突持續升溫，導致全球股市動盪。對此，美國總統川普（Donald Trump）13日表示，若情勢需要的話，美國將替通過荷莫茲海峽的船隻提供護航，且未來一周將對伊朗進行非常強烈的打擊。

才豪稱伊朗要投降　川普24小時遭打臉

才豪稱伊朗要投降　川普24小時遭打臉

白宮砲轟CNN為「假新聞」　譴責其播放伊朗領袖聲明

白宮砲轟CNN為「假新聞」　譴責其播放伊朗領袖聲明

川普告訴G7領袖「伊朗即將投降」

川普告訴G7領袖「伊朗即將投降」

從盧比歐的轉彎　看川普訪中值得觀察的目標

從盧比歐的轉彎　看川普訪中值得觀察的目標

關鍵字：

白宮軍事宣傳任天堂川普伊朗史詩怒火行動

讀者迴響

熱門新聞

紙袋真有單據！卓榮泰今秀赴日看球單據

掃光「好市多化妝台」不給別人拿　她急關IG

好市多女搶貨「全都我的」遭肉搜炎上

錦榮認愛「智商140才女」！以結婚前提交往

陳天仁宣布結婚！

卓榮泰包機208萬很便宜？　20年機師曝正常包機來回是「這價格」

Google地圖導入Gemini　對話就能找地點

LINE「免費新字體」美爆了！設定方法曝光

大谷翔平「凡事護妻優先」！日媒死守2規定

只是離家200m「1歲多嬰從此癱瘓」！醫嘆：直接壓垮脊髓

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

MissAV被封鎖一天又復活：感謝新北市

799玩具化妝台被爆搶　好市多：將盡快補貨

WBC超級預測王／300項好禮等你拿

金秀賢1年前哭著捍衛清白！最新近況曝　律師出面：不願賠韓幣28億

更多

最夯影音

更多
林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」

林心如自爆健檢報告有紅字！　談9歲愛女「不承認霍建華帥XD」
冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

冷氣團發威入夜急凍！明後天再下探10℃ 回暖時間曝

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

政院曾召軍方、民航局開機密會議協調　徐巧芯：卓榮泰包機是公務

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

慘況曝！空襲重創伊朗世界遺產　千年清真寺、17世紀宮殿滿地碎片

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面