社會 社會焦點 保障人權

毒駕男掛假車牌「拒檢狂逃6.7公里」！闖紅燈撞3車　警開4槍壓制

▲ 桃園警方今（13日）下午攔截圍捕拒檢車輛，連開 4 槍制伏毒駕男子，並在車內搜出武士刀及毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲ 桃園警方今（13日）下午攔截圍捕拒檢車輛，連開 4 槍制伏毒駕男子，並在車內搜出武士刀及毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

桃園街頭今（13日）下午上演驚險警匪追逐！桃園警分局表示，下午3時40分許，景福派出所員警巡邏行經桃園區民族路時，發現一輛自小客車懸掛逾檢註銷車牌，準備上前攔查。不料駕駛見警車靠近立刻加速右轉三民路逃逸，過程中撞上一輛小貨車仍未停車，甚至逆向駛入對向車道高速逃離。

警方指出，員警隨即尾隨並通報攔截圍捕，嫌犯為規避查緝沿途闖紅燈、逆向、蛇行等危險駕駛，嚴重危及用路人安全，還在八德區和成路倒車衝撞警車，接著於福德一路再撞上兩輛自小客車。整起追逐歷時約14分鐘、距離約6.7公里，場面相當驚險。

▲ 桃園警方今（13日）下午攔截圍捕拒檢車輛，連開 4 槍制伏毒駕男子，並在車內搜出武士刀及毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見情況危急，以警車將該車包夾在車陣中，並果斷對空鳴槍4次喝令停車，迅速將車內29歲黃姓駕駛與31歲賴姓乘客拖下車制伏。警方在車內查獲毒品依托咪酯及一把武士刀等違禁物品，並對黃男進行唾液快篩，結果呈毒品陽性反應，研判涉及毒駕。

▲ 桃園警方今（13日）下午攔截圍捕拒檢車輛，連開 4 槍制伏毒駕男子，並在車內搜出武士刀及毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方進一步查出，該車懸掛的號牌為偽造車牌，黃男因無照駕駛導致車牌被吊扣，竟上網購買假車牌懸掛使用。全案依公共危險罪（毒駕）、槍砲彈刀管制條例及偽造文書等罪嫌移送偵辦；此外，黃男沿途交通違規多達15件，累計罰鍰超過新台幣18萬元，警方將依法告發。

▲ 桃園警方今（13日）下午攔截圍捕拒檢車輛，連開 4 槍制伏毒駕男子，並在車內搜出武士刀及毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

關鍵字：

桃園警匪警匪追逐毒駕逮捕偽造車牌交通違規

