川普喊「伊朗快投降」！24小時就被打臉　新領袖嗆：準備長期戰

▲川普宣稱美軍在衝突中「一小時就贏」，隨即遭到伊朗新任領袖強硬反擊，外界質疑白宮嚴重誤判局勢。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國與伊朗衝突持續升溫，美國總統川普近日多次宣稱戰局已接近勝利，甚至在七大工業國集團（G7）領袖視訊會議上表示伊朗「即將投降」。不過戰況發展卻與說法出現明顯落差，伊朗高層接連強硬反擊，不僅誓言報復，還警告準備打長期消耗戰，讓外界質疑白宮對局勢的判斷。

根據美媒《Axios》報導，川普在11日與G7領袖通話時強調，美軍代號「史詩怒火」的軍事行動已成功剷除「威脅世界的毒瘤」，並斷言伊朗因領導層混亂「很快就會投降」。然而僅過24小時，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼便透過國營電視台發表公開談話，誓言將持續戰鬥並向美國與以色列復仇，還威脅攻擊中東地區的美軍基地。

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

以色列也未停手 戰爭「沒有時間限制」

川普同時在公開演說中宣稱，「我們其實在第一小時就贏了」，並表示與伊朗的戰爭「很快就會結束」。然而美國與以色列官員卻透露，目前並未收到任何停止軍事行動的指令。以色列國防部長卡茨更明確表示，對伊朗的軍事行動「沒有時間限制」，將持續直到所有戰略目標完成。

此外，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼也公開嗆聲，指川普嚴重誤判情勢，「在讓他為這次錯誤決策感到後悔之前，伊朗不會退讓」。伊朗伊斯蘭革命衛隊也警告，若能源設施遭攻擊，將對區域內所有油氣設施發動毀滅性反擊。

▲伊朗威脅若美國和以色列持續攻擊，將徹底封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

荷莫茲海峽危機升溫 油價飆破100美元

隨著衝突升級，全球能源市場也受到衝擊。伊朗多次威脅封鎖全球最重要的能源航道之一荷莫茲海峽，並傳出攻擊進入海峽的外國貨輪。由於全球約20％的石油運輸需經過該水道，市場憂心供應受阻，國際油價已飆升至每桶100美元以上。

《紐約時報》分析指出，川普政府及其幕僚可能從一開始就誤判伊朗局勢，以為只要斬首領導層就能迅速結束戰爭，但實際上伊朗強硬派勢力仍在，衝突反而可能拖成長期消耗戰。隨著戰火延燒與能源危機升溫，外界也更加關注這場衝突是否會進一步衝擊全球經濟與地緣政治局勢。