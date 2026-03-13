　
    • 　
>
國際

白宮砲轟CNN為「假新聞」　譴責其播放伊朗領袖聲明

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普政府連日對CNN播放穆吉塔巴聲明的行為重砲抨擊，指控媒體淪為德黑蘭政權的宣傳工具。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

川普政府與美國有線電視新聞網（CNN）的矛盾再度升級。白宮於12日公開譴責CNN播放伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的首份聲明片段，這已是三天內川普政府二度對該媒體發難。白宮在社群媒體砲轟CNN為「假新聞」，指其連續4分鐘不間斷播出「嗜血政權」的宣傳內容，白宮通訊總監甚至譏諷CNN已淪為伊朗版的《真理報》。

綜合外媒報導，面對指責，CNN反擊表示，包含天空新聞與半島電視台在內的全球媒體均有轉播，且伊朗領導人的言論對理解衝突走向具備明確新聞價值。CNN強調，播出過程是由主播朗讀摘要並附上翻譯，並非全文放送。CNN特派員什隨後也在評論中指出，穆吉塔巴在聲明中僅以手寫訊息示人而未公開露面，這顯示其健康狀況或存活疑雲，與聲明內容本身同樣值得關注。

事實上，穆吉塔巴的言論已透過多種管道流傳，他在聲明中誓言對鄰近阿拉伯國家發動攻擊並切斷全球石油供應，美聯社與紐約時報等主流媒體均對此進行顯著報導。諷刺的是，儘管白宮嚴詞批評媒體轉載，但由川普盟友馬斯克擁有的社群平台X，目前仍保有穆吉塔巴及伊朗官方機構的認證帳號，該帳號於週四持續發布復仇宣言，引發外界對戰時資訊審查標準不一的討論。

這場衝突也反映出CNN正處於編輯獨立性的敏感時刻，其母公司華納兄弟探索正與派拉蒙全球洽談併購，而川普政府的連番施壓，無疑讓這家長期與其對立的媒體面臨更嚴峻的挑戰。

川普CNN伊朗假新聞白宮

