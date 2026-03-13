出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」

▲桃園機場第一航廈出國人潮畫面。（圖／記者蔡玟君攝）



記者曾羿翔／綜合報導



中東局勢緊張推升國際油價，航空業者面臨燃油成本上升壓力，越來越多航空公司開始調漲機票。業界分析指出，機票價格未來可能上漲最高約9%，且高票價情況可能持續數個月。

國泰、亞航、泰航陸續跟進 航空市場壓力增

綜合《衛報》（The Guardian）與彭博報導，國泰航空（Cathay Pacific）、亞洲航空（AirAsia）與泰國航空（Thai Airways）近期都已調整機票價格，跟進澳洲航空（Qantas）先前的漲價措施。航空業者表示，中東衝突不僅推高油價，也使部分旅客改變轉機路線，轉而選擇亞洲其他樞紐機場。

分析指出，美國與以色列對伊朗開戰後，國際油價迅速上漲，加上中東部分煉油設施受到衝擊，使航空燃油成本進一步攀升。專家認為，即使未來衝突結束，油價與機票價格仍可能在一段時間內維持高檔。部分航空公司雖然透過燃油避險機制，提前以固定價格購買原油，但這類機制通常不包含將原油提煉成航空燃油的加工成本，因此仍難完全抵銷燃油價格上漲帶來的壓力。業界認為，在燃油成本持續攀升的情況下，機票價格短期內恐難回落。



以下為宣布機票調漲的航空公司：

澳洲航空 (Qantas)： 國際航班因燃料成本飆升調漲票價。

紐西蘭航空 (Air New Zealand)： 調漲國內與國際航班票價，部分航班減班。

國泰航空 (Cathay Pacific)： 宣布大幅調高燃油附加費，尤其以長程線漲幅最顯著。

香港航空：自3月12日起調高燃油附加費，最高漲幅達35.2%。

泰國航空 (Thai Airways)：預計票價上漲10%至 15%。

印度航空 (Air India)：長途航班機票價格調漲約 15%。

越南航空 (Vietnam Airlines)：機票價格最高可能上調 70%。

加拿大越洋航空 (Air Transat)： 提高歐洲航線的燃油附加費。

北歐航空 (SAS)： 宣布調漲票價。