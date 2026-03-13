保二警偷槍還能順利離職　手法流暢「疑有內情」北檢要查共犯

▲新北市警員13日護送涉嫌偷走警用槍彈的林育丞(右)進入台北地檢署。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

保安警察第二總隊警員林育丞7日以假槍彈換走警用制式手槍及11發子彈，被值班同仁複查發現追回，林男被抓到狸貓換太子偷槍犯行後，竟仍順利離職，台北地檢署檢察官清查，發現林男背負債務，且掉包槍彈過程熟練，懷疑另有隱情，13日將林男拘提偵訊後，依侵占公有財物、非法持有槍彈等罪，有逃亡勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北市刑大警員13日下午移送林育丞到北檢時，特意開2輛車座，一前一後逼近原地守候的媒體記者，最後以併排方式佔住到北檢囚車通道，由2名警員帶著林育丞下車狂奔，警方刻意在公開場合保護林育丞的包庇行為引爆衝突，保二總隊長黃家琦說，對於發生推擠，保二總隊及新北市刑大非常遺憾，一致對相關新聞從業人員表示深深歉意。

林育丞是在7日下午領槍執行巡邏勤務，結束後拿出預先準備好的PPQ模擬槍和假子彈繳回槍櫃，值班同仁複查時發覺槍彈有異，跑到待勤室追查，在林育丞隨身攜帶的私人手提袋腰包內，發現警用德製華瑟（Walther）PPQ 半自動手槍及11發實彈槍櫃裡的公務配槍及11顆真子彈。

林育丞被人贓俱獲後，繳回槍彈，但他因事前就已請辭，且在10日生效，離職過程毫無受阻，與一般警務人員涉案須先停職等候調查不同，新聞曝光後，保二總隊才對外表示，依法將案件送交台北地檢署偵辦，由於林育丞個人負債累累，警用槍枝雖價格不高，黑市行情也超過10萬元，尤其掉包槍彈的手法流暢，引起外界好奇。

北檢檢察官13日指揮新北市刑大與保二搜索拘提林育誠到案後，經開庭偵訊懷疑林育丞涉犯《貪污治罪條例》侵占公有財物、《槍砲彈藥刀械管制條例》非法持有制式手槍及子彈等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡及勾串證人之虞，決定向法院聲請羈押禁見。