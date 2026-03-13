　
社會 社會焦點 保障人權

保二警偷槍還能順利離職　手法流暢「疑有內情」北檢要查共犯

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲新北市警員13日護送涉嫌偷走警用槍彈的林育丞(右)進入台北地檢署。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

保安警察第二總隊警員林育丞7日以假槍彈換走警用制式手槍及11發子彈，被值班同仁複查發現追回，林男被抓到狸貓換太子偷槍犯行後，竟仍順利離職，台北地檢署檢察官清查，發現林男背負債務，且掉包槍彈過程熟練，懷疑另有隱情，13日將林男拘提偵訊後，依侵占公有財物、非法持有槍彈等罪，有逃亡勾串之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北市刑大警員13日下午移送林育丞到北檢時，特意開2輛車座，一前一後逼近原地守候的媒體記者，最後以併排方式佔住到北檢囚車通道，由2名警員帶著林育丞下車狂奔，警方刻意在公開場合保護林育丞的包庇行為引爆衝突，保二總隊長黃家琦說，對於發生推擠，保二總隊及新北市刑大非常遺憾，一致對相關新聞從業人員表示深深歉意。

林育丞是在7日下午領槍執行巡邏勤務，結束後拿出預先準備好的PPQ模擬槍和假子彈繳回槍櫃，值班同仁複查時發覺槍彈有異，跑到待勤室追查，在林育丞隨身攜帶的私人手提袋腰包內，發現警用德製華瑟（Walther）PPQ 半自動手槍及11發實彈槍櫃裡的公務配槍及11顆真子彈。

林育丞被人贓俱獲後，繳回槍彈，但他因事前就已請辭，且在10日生效，離職過程毫無受阻，與一般警務人員涉案須先停職等候調查不同，新聞曝光後，保二總隊才對外表示，依法將案件送交台北地檢署偵辦，由於林育丞個人負債累累，警用槍枝雖價格不高，黑市行情也超過10萬元，尤其掉包槍彈的手法流暢，引起外界好奇。

北檢檢察官13日指揮新北市刑大與保二搜索拘提林育誠到案後，經開庭偵訊懷疑林育丞涉犯《貪污治罪條例》侵占公有財物、《槍砲彈藥刀械管制條例》非法持有制式手槍及子彈等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡及勾串證人之虞，決定向法院聲請羈押禁見。

03/11 全台詐欺最新數據

532 1 8366 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川普喊「伊朗快投降」！　24小時就被打臉
獨／台中驚傳男持刀砍殺女友！
出國注意！　多家航空公司宣布「機票漲價」
快訊／赫伯羅德船隻在荷莫茲海峽附近遭飛彈碎片擊中

獨／台中驚傳男持刀砍女友　女送醫命危搶救中

快訊／台南花盆工廠全面燃燒　火光照亮夜空狂竄濃煙

保二警偷槍還能順利離職　手法流暢「疑有內情」北檢要查共犯

台東女租客租屋處縱火害2死！國民法官判14年7月

快訊／保二警假槍換真槍！移送北檢狂奔躲記者　涉案重大遭聲押

少女想分手！24歲噁男竟要她「帶2妹來我家」　父6年後才發現

無期徒刑撤銷假釋制度大修！明訂再假釋門檻　新制3／14起施行

快訊／高雄楠梓工地驚發現未爆彈　軍方人員急赴現場處理

買399元育兒箱被騙1485萬！被害人現身說法　籲民眾防詐

貨櫃屋工作「硬抱強吻還襲臀」　色男認罪賠錢換緩刑

即／保二警假槍換真槍　涉案重大遭聲押

保安警察第二總隊林姓員警，日前企圖用模型槍掉包，私自夾帶警用半自動手槍與11發實彈離開時被發現，林男事發後繳回槍彈並離職。檢調今（13）日前往林男住處搜索，依貪污治罪條例、槍報彈藥刀械管制條例等罪嫌將林拘提，下午4時許移送台北地檢署，林男正面也曝光，他下車後立即衝進北檢，讓現場媒體一片錯愕，檢方偵訊後認為他涉案重大，向法院聲請羈押。

