台東女租客租屋處縱火害2死！國民法官判14年7月

▲台東火警2死，女租客涉殺人罪被判14年7個月有期徒刑。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台東市一處出租套房去年發生火警奪走兩條人命，事件當時震驚地方。案經國民法官法庭審理後，台灣台東地方法院13日宣判，認定林姓女租客縱火行為已構成殺人罪，判處有期徒刑14年7月，全案仍可上訴。

去年套房火警奪命 震驚地方

回顧案情，台東市強國街一棟兩層樓出租套房去年4月8日晚間發生火警，警消撲滅火勢後，在火場二樓先發現一名男子已無生命跡象，送醫仍宣告不治。警方後續調查懷疑同棟租客林女涉嫌縱火，隨即將其逮捕。

案件發生後2天，火調鑑識人員再度返回火場勘查時，竟在二樓房間雜物堆下又發現另一具焦屍，確認為同樣居住在該處的顏姓女子，整起火警最終造成兩名房客喪命。

檢警追查 發現租屋糾紛積怨

檢警調查指出，林女自113年10月起承租該處一樓房間，每月租金3500元，但自114年2月開始未再繳納房租。房東因此多次要求她搬離並更換門鎖，雙方因租屋問題產生爭執。

此外，林女與其他住戶之間也因生活細節衝突，例如進出大門聲響、通行方式以及廚房瓦斯使用問題等，關係逐漸惡化，彼此積怨已久。

▼台東縱火案發生後2天，火調人員返回火場勘驗，又在2樓房間的雜物堆下發現遺體。（圖／記者楊晨東翻攝）



離開住處不久即起火 法院認定縱火

法院審理時指出，114年4月8日晚上7時40分左右，林女離開租屋處不久後，一樓房間北側地板附近隨即起火，火勢迅速向上延燒至二樓。

經火調與相關證據比對，法院認定火災確為林女所為。判決認為，她明知放火可能導致他人喪命，仍放任結果發生，已屬具有不確定故意的殺人行為。

兩房客葬身火場 國民法官判刑

火警造成住在二樓B6室的葉姓男子因吸入高溫氣體導致肺部灼傷，並伴隨全身約七成燒燙傷，最終因呼吸衰竭與熱休克死亡；另一名住在B1室的顏姓女子則因吸入高熱氣體導致肺部灼傷與缺氧，最終窒息身亡。

合議庭並認為，林女行為時並未符合刑法第19條精神障礙或心神喪失的減刑條件。

本案由審判長蔡立群法官與合議庭法官，與6名國民法官共同審理，另有4名備位國民法官參與程序。評議過程歷時近7小時，綜合考量被告動機、犯罪手段、犯後態度及造成兩人死亡的重大後果後，最終依殺人罪判處林女有期徒刑14年7月。