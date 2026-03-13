史詩怒火進入第14天　川普告訴G7領袖「伊朗即將投降」

▲ 美國總統川普。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美以聯軍自2月28日對伊朗發動軍事行動已屆兩週，美國總統川普11日與七大工業國集團（G7）領袖視訊時，對戰況展現高度自信。據美媒《Axios》引述知情官員透露，川普誇耀代號「史詩怒火」的行動已剷除全球毒瘤，並斷言伊朗因領導層癱瘓「即將投降」，甚至謔稱對方現在連能現身宣布投降的人都找不到。

儘管川普在私下與公開場合皆維持強硬姿態，甚至在社群媒體嘲諷伊朗領袖為「精神錯亂的混蛋」，但戰地實況顯然更為複雜。就在川普宣稱對方即將崩潰的24小時後，伊朗新任最高領袖穆塔巴．哈梅內伊發表首份公開聲明，反擊川普是「缺乏經驗且脆弱」的對手，並誓言為烈士復仇、開闢新戰線。目前伊朗軍方正試圖封鎖霍爾木茲海峽，導致國際油價飆升至每桶100美元以上，嚴重威脅全球經濟。

針對中東戰火引發的連鎖反應，G7領袖對油價與局勢表達深切憂慮。德國總理梅爾茨、英國首相斯塔默與法國總統馬克宏均在會議中敦促川普應儘早收尾，避免讓俄羅斯從能源危機中獲利。然而，川普對於結束衝突的時間表顯得模稜兩可，僅強調必須徹底完成工作以防5年後戰端再起。耐人尋味的是，在歐洲領袖示警後數小時，普丁特使便與川普顧問會晤討論能源議題，隨後美國財政部更宣布對俄羅斯石油實施為期1個月的短期制裁豁免。

此外，會議中也傳出川普與盟友間的摩擦。英國首相斯塔默初期曾拒絕美軍使用英國基地打擊伊朗，直到局勢升溫後才轉變立場，提議開放基地進行「防禦性」打擊。對此，川普在會議上當眾冷嘲熱諷，直言斯塔默的提議來得太晚，美軍現在已不需要幫助。儘管川普聲稱海峽局勢好轉並呼籲商船恢復航行，但伊拉克近海隨即發生油輪遭縱火事件，顯示該區域的安全威脅並未如白宮評估般消弭。



