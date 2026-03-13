　
    • 　
>
國際

史詩怒火進入第14天　川普告訴G7領袖「伊朗即將投降」

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美以聯軍自2月28日對伊朗發動軍事行動已屆兩週，美國總統川普11日與七大工業國集團（G7）領袖視訊時，對戰況展現高度自信。據美媒《Axios》引述知情官員透露，川普誇耀代號「史詩怒火」的行動已剷除全球毒瘤，並斷言伊朗因領導層癱瘓「即將投降」，甚至謔稱對方現在連能現身宣布投降的人都找不到。

儘管川普在私下與公開場合皆維持強硬姿態，甚至在社群媒體嘲諷伊朗領袖為「精神錯亂的混蛋」，但戰地實況顯然更為複雜。就在川普宣稱對方即將崩潰的24小時後，伊朗新任最高領袖穆塔巴．哈梅內伊發表首份公開聲明，反擊川普是「缺乏經驗且脆弱」的對手，並誓言為烈士復仇、開闢新戰線。目前伊朗軍方正試圖封鎖霍爾木茲海峽，導致國際油價飆升至每桶100美元以上，嚴重威脅全球經濟。

針對中東戰火引發的連鎖反應，G7領袖對油價與局勢表達深切憂慮。德國總理梅爾茨、英國首相斯塔默與法國總統馬克宏均在會議中敦促川普應儘早收尾，避免讓俄羅斯從能源危機中獲利。然而，川普對於結束衝突的時間表顯得模稜兩可，僅強調必須徹底完成工作以防5年後戰端再起。耐人尋味的是，在歐洲領袖示警後數小時，普丁特使便與川普顧問會晤討論能源議題，隨後美國財政部更宣布對俄羅斯石油實施為期1個月的短期制裁豁免。

此外，會議中也傳出川普與盟友間的摩擦。英國首相斯塔默初期曾拒絕美軍使用英國基地打擊伊朗，直到局勢升溫後才轉變立場，提議開放基地進行「防禦性」打擊。對此，川普在會議上當眾冷嘲熱諷，直言斯塔默的提議來得太晚，美軍現在已不需要幫助。儘管川普聲稱海峽局勢好轉並呼籲商船恢復航行，但伊拉克近海隨即發生油輪遭縱火事件，顯示該區域的安全威脅並未如白宮評估般消弭。


 

更多新聞
根據《南華早報》報導，美國國務卿馬可·盧比歐（Marco Rubio）預計將於3月31日至4月2日陪同總統川普訪問中國。這趟行程之所以格外引人關注，是因為盧比歐是歷史上第一位被中國政府制裁的現任美國國務卿。北京在2020年兩度制裁當時仍為參議員的盧比歐，原因是他推動美國針對新疆人權問題及香港局勢對中國官員實施制裁。按照中國的制裁規定，被制裁者原則上不得入境中國，因此外界一直關注北京是否會為這次訪問豁免相關限制。

