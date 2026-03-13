國民黨要生存就需要本土魂

▲ 國民黨要往正藍走，就是要往深藍走，就是中間選民的票都不要了，就是也放棄爭取淺綠選民的票。國民黨難道忘記了去年大罷免32：0的結果，事後證明是因為許多中間選民出來襄贊嗎 。（圖／記者李毓康攝）

●邱師儀／東海政治系教授

國民黨在鄭麗文當選黨主席之後，再次顯示這是一個很難跟中間選民接上線的政黨。最近發生哪些事？首先是徐巧芯、葉元之「倒讚」宣布參選新北市議員的蕭敬嚴，而蕭敬嚴與曾經的葉元之一樣，因為常上偏綠的政論節目，是很能受到中間選民接受的人選，不信可以看看最近王世堅的操作即知有類似跨黨派的效應。

再來是鄭麗文版或者說黨中央版的3600億軍購預算，儘管國民黨裡面還有其他軍購的立法版本，但是鄭的版本絕對是華府最不青睞的一版。最後是黨中央在台中暗助楊瓊櫻明卡江啟臣，先前初選民調時間對外公佈製造綠營民眾進來卡江不說，鄭麗文甚至也回嗆「初選非因人設事，一切回歸制度」。

這些發展都顯示一件事：國民黨要往正藍走，就是要往深藍走，就是中間選民的票都不要了，就是也放棄爭取淺綠選民的票。國民黨難道忘記了去年大罷免32：0的結果，事後證明是因為許多中間選民出來襄贊嗎？中間選民不香嗎？還是藍白中間選民這一塊的票，已經被民眾黨寡占太久了，導致國民黨早已放棄爭取中間選票這種「民主國家政黨都該爭取的最大邊」呢？

已經有不少評論指出鄭麗文其實不在乎年底國民黨的選舉死活，她更在乎的是與北京的連結，她更在乎「鄭習會」。鄭的氣焰讓許多親中反美的藍營立委也蠢蠢欲動，讓這個每次都靠民進黨走太極端而救了餘命的政黨故態復萌。

事實上，連戰鬥藍領袖趙少康都比年輕輩的國民黨立委腦袋清楚！趙談到蕭曾經因為政論節目發言遭黨停權感到不解，他說：「如果大家都做唯唯諾諾的馬屁精，黨又怎麼會進步呢？」趙說有勇氣講真話的年輕人應該被珍惜，而非被排擠，這正是戰鬥藍支持蕭的原因。

國民黨正常化關鍵人物 盧江蔣

鄭麗文選上之前正常選民寄望台中市長盧秀燕撐起國民黨，鄭上任之後正常選民更寄望盧把國民黨矯正回來。盧已於11日展開訪美行程，預計走訪5州9個行政區，這可能是盧秀燕2028年參選總統的起手式。

至於同為台中的大咖江啟臣，雖然在八年前的市長初選，以0.616%這種統計上不顯著的差距輸給盧秀燕，但韜光養晦歷經黨主席與立院副院長職位之後羽翼漸豐。2026年選台中市長應該是水到渠成，連蔡其昌這次都不再選台中市長。

誰知國民黨最擅長的敵人往往來自於八德路二段，內鬥內行外鬥外行，跑來一個資深立委姊姊楊瓊瓔也想選，藍營基層普遍認為楊就是來亂的，當然後面有黨中央暗助不言可喻。

不管是盧還是江，正是國民黨可以針對中間甚至淺綠吸票的解方，這在歷史上國民黨進入民主時期後都有過成功的案例，不管是李登輝還是當年的「新台灣人」馬英九都用過，宋楚瑜講台語更不在話下。用一句話來說就是「確立台灣主體性」，如果可以更有辨識性的話，就是國民黨的反共與督促中國民主化。

這次連林濁水都看得很清楚，他在臉書上寫下：「台中這次民調很清楚，江啟臣以 46.6% 的支持度暴升，大幅領先楊瓊瓔的 14.2%，雙方差距拉開高達 32.4%！為什麽這麼神奇？正常江大勝戰鬥楊而已。然而如今獅王威壓，黨團路線只容許一路戰鬥下去：抗美挺中反台灣社會主流，捨46.6% 就14.2%。結局可期：成仁而不壯烈。」

台中是藍營本土化大本營

台中可以說是藍營本土化的大本營，也是重返中央執政的示範區，台中有多少支持國民黨的閩南人？大台中地區閩南人占七成以上，許多操著濃厚台灣國語的閩南選民支持台中人的外省媳婦盧秀燕。

江啟臣就更不用說了，他是豐原客家人，從政過程中他在豐原地區也受到不少「台灣人老闆」出力出錢相挺。但台中過去幾十年也不是沒有出過綠營市長，從張溫鷹到林佳龍，相對政治冷感的台中人，相較北部與南部真的比較不看黨籍。

或者你可以說誰是台灣穩定中道的力量台中人就會投給誰。2016年蔡英文在台中拿下55%的選票，朱立倫只拿下29.81%。2020年當蔡英文對上韓國瑜，更是拿下近57%選票，韓只拿下38%。

至於台北市長蔣萬安是比較特殊的人物，他是蔣家後代，背負著轉型正義的原罪或者說責任，本文先不贅述，但關鍵在於如果他在將來往上爬的過程中可以襄助國民黨的DNA整組汰換，他就能站上歷史高度。

整體來看，當年蔣經國「催台青」提拔本省人，按下國民黨本土化的開始鍵，現在的國民黨在鄭麗文「赤化」黨中央的困窘情況下，更應該由中南部藍營的地方諸侯與民代再次啟動「催台青」，老台北外省的觀點與聲音少一點，他們的政二代、政三代也不要覺得這種血統有什麼好？想想有多少台北市老外省菁英的二代、三代在綠營裡頭發展的很好，而且越來越好且位居中央要津。省籍不應該是本土化的限制。

▼台中的大咖江啟臣，雖然在八年前的市長初選，以0.616%這種統計上不顯著的差距輸給盧秀燕，但韜光養晦歷經黨主席與立院副院長職位之後羽翼漸豐。2026年選台中市長應該是水到渠成，連蔡其昌這次都不再選台中市長。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨軍購金額 越接近1.25兆越有救

不認為國民黨傾中反美的人，也包括鄭麗文本人，應該正視這次各政黨軍購案之間跟華府之間的距離差距。我們以「預算認列範圍」與「採購程序合法性」等認知差異來一一辨別各陣營的版本。

1. 綠營政府1.25 兆元的構成與理由

民進黨政府提出的8年1.25 兆元「強化國防及對美軍事採購特別條例」，其規模龐大主因包含：

第一、全方位涵蓋：預算不僅包含對美直接軍購（如 M109A7、海馬士等 7 大類武器），還納入約 3,000 億元的國內自主研發產製（如中科院飛彈、無人載具）。

第二、長期計畫一次授權：採特別預算形式，試圖將未來數年的大宗採購項目一次性法制化，以向美方展現自我防衛決心並加速獲得新式裝備（如 AI 擊殺鏈、非紅供應鏈建構）。

2. 國民黨各版本的規模與差異

至於國民黨版本，普遍規模較小，主因是其堅持「完成官方程序（發價書）才編列」與「回歸常規預算」，包括：

第一、黨中央（鄭麗文主席）版：3,800億元

鄭麗文主張目前對美軍購中，僅有約3,500億元是真正完成美方官方流程、正式提出發價書的項目。她認為其餘未確定的9,000億元應編入正常年度國防預算受審，而非以特別預算舉債。但這個版本有限制，因為該版另設「列入交貨期程」與「懲罰違約金」條款，遭質疑可能因違反美方「海外軍售（FMS）」制度慣例而導致軍購破局。也就是有這些制肘，所以縱使鄭的版本有個+N，也對於真的要再追加預算不友善。

第二、朱立倫（凌濤）主張：9,000 億元

他們主張在3,000億元國內委製及已獲批的 3,000 億元對美軍購基礎上，應再精準擴充約 3,000 億元針對「遠距制海、縱深打擊」的關鍵缺口（如 E-2D 預警機、MH-60R 直升機），總額設定在 9,000 億元較為務實。

第三、徐巧芯版：8,100 億元

徐提出8,100億元規模，但主張「不含國內產製」（應回歸年度預算），且強調「美國沒賣就不花錢」，目的是加強立法院對具體軍購項目的逐案監督權。

藍營與綠營版本 差異在哪裡？

國民黨版本與行政院版的規模差距，主要源於以下策略考量。首先在排除預估項目。藍營質疑 1.25 兆中有一大部分是「預測性」或「美方尚未核准」的項目，認為現階段編列是不負責任的「空白授權」。

其次是「區隔預算類別」，藍營傾向將「國內研發」或「經常性維護」項目移出特別預算，回歸年度預算審核，導致其特別條例的帳面數字縮減。

再者，就財政與政治立場而言，鄭麗文等人多次批評1.25兆是「玩火」或「洗劫台灣」，認為過高的國防支出會排擠地方預算，並加深兩岸緊張關係。

總結來說，綠營是以「整體戰略布局」為由一次性編列高額預算；而國民黨各版本則基於「實質程序完備」及「財政監督」邏輯，僅認列已核准或特定軍購項目，因此規模較小。

▼鄭麗文主張目前對美軍購中，僅有約3,500億元是真正完成美方官方流程、正式提出發價書的項目。她認為其餘未確定的9,000億元應編入正常年度國防預算受審，而非以特別預算舉債。（圖／記者湯興漢攝）

華府偏好哪種版本很清楚

至於華府偏好哪種版本已經很清楚，華府與國會普遍表現出對賴清德政府1.25 兆元特別預算版本的明確支持。 美方的戰略考量主要在幾個面向：

1. 台灣展現防衛意志與威懾力

美國國務院與 AIT（美國在台協會）多次表示「歡迎」1.25 兆元的特別預算案，認為這展現了台灣強化自我防衛的決心。美方認為，相較於國民黨規模較小且分批審核的版本，一次性的大額編列能向北京傳遞更強的威懾訊號。

2. GDP佔比目標

華府近年持續敦促台灣國防預算應達到GDP的3%甚至更高，川普甚至曾提及 10%。賴政府承諾2026年達到3.3%、2030年達到5%的目標，符合美方的預期。

3. 確保軍事現代化與不對稱戰力

美方智庫如傳統基金會與國會議員指出，藍營大幅刪減至3,000多億元的版本會導致投資不足，特別是會削減對「防衛工業基礎」（如無人機、國內產製武器）的長期投資。

此外，為了配合美方供應鏈，美軍印太司令帕帕羅推動「地獄景象」(Hellscape)的無人機戰略，這類戰略需要長期、穩定的預算支持。綠營版本涵蓋了國內自主研發與產製，被認為更有助於建立不對稱作戰能力。共軍攻台時，讓台海上方佈滿台灣自製的無人機，一個理想的狀態是不靠美軍而擊退共軍。

美方對藍營版本的疑慮

所以美方對藍營版本的疑慮在於，藍營的版本會產生程序性阻礙。美方官員與跨黨派參議員（如 Risch 與 Shaheen）都曾公開表達「失望」，認為國民黨與民眾黨多次阻撓預算案，可能損害台灣的國家安全，並向國際社會釋放錯誤訊息，讓盟友質疑台灣的防衛承諾。

同時美方也質疑「分批審查」的效率。雖然藍營主張「有發價書才編預算」在財政上有其依據，但美方認為在當前區域威脅下（如共軍圍島演習），這種做法會拖慢武器產線排序的取得速度，影響防衛戰力的快速建構。

從華府目前的公開立場與政策分析來看，他們對於預算爭議的關注點並不在於「金額數字」本身，而在於「防衛承諾的連續性」以及「台灣國防產業鏈與美方的整合」。

藍營內部的歧異

藍營內部針對軍購案也有分岐。年輕一點的政治人物如徐巧芯版主張8100 億、 朱立倫/凌濤版主張9000 億，為的就是要與民進黨1.25兆似乎是大撒幣的版本做出區隔，他們不想「跟風」綠營的軍購規模，但又害怕被他們的黨主席綁架，把軍購特別預算砍光光，會讓年底選舉整盤被民進黨端走。

雖然目前華府官方如國務院與AIT並未對徐巧芯或朱立倫的軍購版本表示意見，但的確提到對藍營軍購預算會面臨到「分拆」與「凍結」的憂慮。美方國會議員包括 Ricketts等37位跨黨派議員曾致函提醒，若大幅削減或延宕預算審查，將向盟友傳遞錯誤訊號，讓美方懷疑台灣的防衛意志。

從MAGA的立場來看，他們有可能反對徐巧芯把台灣自製武器的預算從 特別預算中移出。原因很簡單，美方希望台灣的國防預算能包含對國內「非紅供應鏈」的穩定長期資助，若將自製武器移回常規預算（一般預算），美方擔心會因每年政黨協商而產生變數，導致產線中斷。

結語

從去年大罷免兩波結果之後，國民黨本來有機會重振旗鼓，慢慢把黨中央的控制權移轉到以盧秀燕為主的「台中本土勢力」手上。但盧秀燕與江啟臣都類似，都有在關鍵時刻不會堅定出頭的慣性，這是國民黨菁英固有特質。蔣萬安也有類似問題，所以才產生鄭麗文竄入的空間。

一個政黨的病毒抵抗力要夠強，否則很容易大小感冒不斷。所以接下來我們就看，如果像蕭敬嚴、江啟臣這樣的角色無法在初選中勝利，或者盧秀燕最後願意承擔了卻又被通北京的咖攔截，那麼國民黨在2026年乃至於2028年大選中可能又要回到原點，回到那個我們已經很久都不想浪費墨水討論的國民黨。

▼從去年大罷免兩波結果之後，國民黨本來有機會重振旗鼓，慢慢把黨中央的控制權移轉到以盧秀燕為主的「台中本土勢力」手上。但盧秀燕與江啟臣都類似，都有在關鍵時刻不會堅定出頭的慣性，這是國民黨菁英固有特質。（圖／記者屠惠剛攝）

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