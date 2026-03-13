桃園草漯重劃區毗鄰道路動工　張善政：逐步完善觀音交通網

根據《CNEWS匯流新聞網》最新「2026桃園市長民調」，民進黨若提名何志偉，對比國民黨張善政，目前有40.8%支持張善政，35.7%力挺何志偉；若是王義川對比張善政，則有41.8%支持張善政，34.4%挺王義川，落後7.1個百分點。對此，前民進黨桃園議員王浩宇12日表示，根據自己手邊的資料，民進黨不管派誰都距離張善政，有15個百分點以上的差距，甚至逼近20個百分點。桃園目前不是很難贏，是不可能的任務，民調數字樣品民進黨支持者異常高，結果自己個人存疑。