桃園草漯重劃區毗鄰道路動工　張善政：逐步完善觀音交通網

▲桃園市長張善政今日主持「草漯第一、三、六區市地重劃毗鄰道路開闢工程動工典禮」。（圖／市府新聞處提供）
記者沈繼昌／桃園報導
桃園市長張善政今（13）日出席「草漯第一、三、六區整體開發市地重劃毗鄰道路開闢動工典禮」，張善政表示，近年觀音草漯地區因周邊企業工廠聚集、就業機會增加，再加上桃園航空城拆遷戶移入，帶動人口成長與住宅及生活機能快速發展，預計於後年可完工啟用，進一步帶動觀音整體發展。
▲桃園市長張善政今日在開工典禮上致詞。（圖／市府新聞處提供）
這項開工典禮攸關草漯地區6處市地重劃單位未來發展，包括市議員吳進昌、許更生、市府工務局長汪在宙、地政局長蔡金鐘、新建工程處長呂紹霖、觀音區長劉草典等人都出席。
張善政指出，市府在草漯地區共推動6處市地重劃單元，其中4處為公辦、2處為自辦。隨著重劃區住宅陸續興建，市府同步完善周邊道路等交通基礎建設，預計於後年可完工啟用，進一步帶動觀音整體發展。
▲桃園市長張善政今日在開工典禮後與出席人士合影。（圖／市府新聞處提供）
張善政強調，草漯地區過去部分重劃區工程以道路中心線為界施工，造成部分路段僅完成半幅道路，影響交通順暢與區域發展。此次市府編列近4億元經費推動毗鄰道路開闢工程，補齊未完成路段，完善區域交通路網，為草漯地區長遠發展奠定紮實基礎。
市府工務局說明，草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃毗鄰道路開闢工程中，第六區已於去年1月完工通車，這次開工為第一區及第三區工程，其中第一區將開闢道路與排水設施約729公尺、共同管道約796公尺；第三區道路與排水設施約352公尺、共同管道約391公尺。工程總經費約3.8億元（含工程費1.4億元、用地費2.4億元），預計於後年完工後可補齊道路斷點，提升通行效率與行車安全。
